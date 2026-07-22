Ânimos acirrados: candidatos ao Senado trocam farpas em painel da Federasul

Da esquerda para a direita, o jornalista Guilherme Kolling (mediador) e os candidatos Frederico, Rigotto, Cardoso, Manuela, Pimenta, Jaguarão, Van Hattem e Sanderson. Henrique Ternus / Agência RBS

O terceiro encontro entre os oito candidatos ao Senado, nesta quarta-feira (22), rendeu o primeiro enfrentamento mais quente. Mesmo com um formato que não previa confronto direto entre os postulantes, o painel promovido pela Federasul teve cara de debate. Nas respostas, mais longas do que o habitual, com três minutos cada, os participantes aproveitaram para inserir alfinetadas aqui e ali, acirrando os ânimos.

Participaram todos os oito pré-candidatos: Frederico Antunes (PSD), Germano Rigotto (MDB), Marcel Van Hattem (Novo), Ubiratan Sanderson (PL), Paulo Pimenta (PT), Manuela D’Ávila (PSOL), Milton Cardoso (PSDB) e Renato Jaguarão (Cidadania) — que foi convidado de última hora após pedido que partiu dos demais concorrentes à Federasul.

Com três blocos de perguntas elaboradas pela entidade empresarial, o painel permitiu que os participantes navegassem por diversos temas e apresentassem suas ideias. Assim como na segunda-feira, na Fecomércio, o impeachment de ministros do STF foi assunto dominante.

Desta vez, entretanto, a propaganda e regulamentação das bets no Brasil gerou momentos de discussão e embate entre os concorrentes. Já na primeira manifestação, Manuela voltou a defender a proibição dos comerciais.

O assunto também foi tema de uma das perguntas elaboradas pela Federasul, sorteada para Sanderson responder. Sem se comprometer em votar para proibir a divulgação das casas de apostas, como sugerido pela entidade, o candidato do PL disse ser "conceitualmente contra" as bets, e aproveitou o restante do tempo para discorrer sobre o combate ao crime organizado.

Em um momento mais acalorado, Van Hattem tentou empurrar a Lula a responsabilidade pelos problemas causados pelas bets, por ter regulamentado as apostas esportivas ainda em 2023. Mais tarde, Pimenta "chamou o VAR", e lembrou que a legislação que autorizou a atividade das casas de apostas foi sancionada por Michel Temer e ficou sem regulamentação durante o governo Jair Bolsonaro.

Impeachment de volta à pauta

O impeachment de ministros do STF, a segurança jurídica e o equilíbrio entre os poderes foi tema de pergunta da Federasul direcionada a todos os candidatos. Por diversas vezes, os candidatos da direita defenderam efusivamente a cassação dos magistrados, com a avaliação de que, sem essa medida, o "Brasil não vai sobreviver".

Mais comedida, a dupla da esquerda falou que ninguém deve estar acima da lei e defendeu o fim dos privilégios para as carreiras jurídicas e o fortalecimento da democracia.

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Rigotto afirmou que os ministros devem ser afastados caso cometam algum erro, mas que, acima disso, defende uma mudança na escolha dos integrantes da Suprema Corte. O candidato do MDB entende que a indicação de magistrados deveria ocorrer a partir de uma lista sêxtupla, de forma que os ministros não ficassem associados a um ou outro presidente. Frederico acompanhou Rigotto, e ainda criticou uma "intromissão demasiada" do Poder Judiciário.

Milton foi mais direto, e afirmou que, caso eleito, fará uma "grande mobilização" para colocar Alexandre de Moraes na cadeia. Além disso, enfatizou que sua maior motivação para se candidatar é impedir que a esquerda chegue ao poder. Seu parceiro de chapa, Jaguarão criticou o "ringue" formado entre os adversários e defendeu que os candidatos falassem mais de propostas.

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