O detalhe escondido da pesquisa AtlasIntel que é bom para Lula e para Flávio Bolsonaro

Flávio e Lula têm motivos para comemorar última pesquisa AtlasIntel. Bruno Todeschini / Agência RBS / Marcelo Camargo / Agência Brasil

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Se levar em conta a pesquisa impugnada por apresentar os áudios de Flávio Bolsonaro a Daniel Vorcaro, o pré-candidato do PL não desidratou desde o último levantamento AtlasIntel como previam os adversários — e alguns aliados.

Flávio pontuou 36,6% na simulação de primeiro turno divulgada nesta quarta-feira (1º), que não exibe os resultados da pesquisa anterior, de maio, pois foi suspensa pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Naquele levantamento, Flávio atingiu 34,3% e constatou queda de 5,4% em relação a abril.

Isso significa que o vídeo de 24 minutos da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, em que critica os irmãos Flávio e Eduardo por difamá-la e orquestrarem críticas contra ela, não impactou a candidatura do filho mais velho de Jair Bolsonaro. Não foi por falta de conhecimento do eleitor: a AtlasIntel fez nove perguntas sobre o caso, depois de aplicar as tradicionais questões sobre em quem o eleitor pretende votar.

Num extenso questionário, o instituto questionou os eleitores sobre quem é mais fiel ao presidente Jair Bolsonaro, listando uma série de nomes, entre os quais os de Flávio, Eduardo e Michelle Bolsonaro. Depois perguntou se o entrevistado ficou sabendo e assistiu ao vídeo de Michelle e se acha que ela está certa. Essas respostas, entretanto, não foram publicizadas.

No segundo turno, Flávio não conseguiu recuperar o baque sofrido na pesquisa suspensa, e manteve a diferença para Lula, que lidera em todos os cenários com diferentes adversários. O candidato do PL pontuou 42,3% contra 48,8% do presidente. Em abril, os dois estavam empatados com praticamente 48% para cada um. Depois do vazamento do pedido de dinheiro para o dono do Banco Master, Flávio caiu para 41,8%, enquanto Lula ficou estacionado.

O petista, inclusive, tem mais motivos a comemorar. Além de perguntar sobre a polêmica familiar dos Bolsonaro, a pesquisa AtlasIntel também questionou os eleitores sobre o envolvimento de Jaques Wagner com Daniel Vorcaro e sua saída da liderança do governo no Senado. Lula, entretanto, manteve o patamar medido nas últimas pesquisas e não viu refletir na sua candidatura a crise envolvendo o senador, levando em conta cenários de primeiro e segundo turnos.

Já a avaliação do governo sofreu um pequeno impacto. Em maio, 42,9% dos eleitores consideravam o governo Lula bom ou ótimo. Um mês e meio depois, 39,7% do público questionado manteve o entendimento. A diferença pode ser explicada com quem entende que a terceira gestão do petista na Presidência é regular: o índice medido em maio de 8,7% cresceu para 12% agora. Os que classificam o governo como ruim ou péssimo são os mesmos: eram 48,4% em maio e 48,3% agora.

A nova pesquisa ouviu 5 mil eleitores com 16 anos ou mais, entre 25 e 30 de junho. O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro de um ponto porcentual, para mais ou para menos. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-04582/2026.

Surpresa

Nos cenários testados para o primeiro turno, chama atenção a ascensão de Renan Santos (Missão). Com 7,8%, o candidato do partido criado pelo MBL disparou na disputa por espaço da chamada terceira via, e acumula mais pontos do que os adversários Ronaldo Caiado (PSD, 2,9%), Romeu Zema (Novo, 2%) e Joaquim Barbosa (DC, 1%) somados. Destaque nas redes sociais, o desempenho de Renan pode ser explicado pelo formato de pesquisa da AtlasIntel, que faz questionários randomizados pela internet.

Leia Mais Falta solidariedade às vítimas da tragédia na Venezuela

Nesta terça-feira (30), Michelle Bolsonaro anunciou a saída da presidência do PL Mulher e indicou que desistirá de concorrer ao Senado. A movimentação, uma semana depois de divulgar o vídeo em que critica os enteados, abriu caminho para que se especulasse uma candidatura à Presidência no lugar de Flávio.

Segundo a AtlasIntel, o movimento não fortaleceria Lula, mas transferiria votos de Flávio para Caiado e Zema. Enquanto o petista manteria os 47,1%, Michelle pontua 19,3%, Zema vai a 8,6% e Ronaldo Caiado cresce a 8,1%. Renan Santos fica com 8,1%, estagnado na margem de erro.

Aliás

Perguntados sobre quem não votariam de jeito nenhum, 54% dos eleitores apontaram Aécio Neves, o mais rejeitado da lista. 53% disseram que não votariam em Flávio Bolsonaro, e 48,6% não escolheria Lula nas urnas de forma alguma. É a primeira vez desde fevereiro que o petista fica abaixo dos 50%.

Veja a pesquisa na íntegra