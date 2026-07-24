Noventa minutos de discussão de propostas para a educação do RS

Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Temas essenciais
Análise

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Pré-candidatos Gabriel Souza, Juliana Brizola, Luciano Zucco e Marcelo Maranata falaram de suas prioridades

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