Noventa minutos de discussão de propostas para a educação do RS

Foi o tempo de uma partida de futebol, sem intervalo e sem acréscimos. Durante 90 minutos, os quatro pré-candidatos a governador de partidos com representação no Congresso falaram de suas prioridades para a educação, área essencial para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Gabriel Souza (MDB), Juliana Brizola (PDT), Luciano Zucco (PL) e Marcelo Maranata (PSDB) se dividiram entre bolas chutadas para o alto, falando obviedades, e jogadas mais objetivas, com propostas que podem ser definidas como compromissos.

O painel, uma parceria entre Grupo RBS, Todos pela Educação e Instituto Caldeira, tentou jogar luz sobre os temas mais espinhosos da educação, partindo da premissa de que os dados sobre aprendizagem indicam um longo caminho a percorrer por quem for eleito. Todos reconheceram que é preciso levantar a régua, ampliar a educação de tempo integral, valorizar os professores e apostar no ensino técnico e profissionalizante.

Com maior ou menor ênfase, os três candidatos de oposição fizeram críticas ao governo de Eduardo Leite, do qual apenas o PL de Zucco não participou. O PP, de sua vice, Silvana Covatti, participou das duas gestões de Leite e da de seu antecessor, José Ivo Sartori, de quem Gabriel foi líder na Assembleia.

Mesmo reconhecendo as limitações de orçamento, todos se comprometeram a ampliar investimentos. Sempre lembrando o legado do avô Leonel Brizola na educação, Juliana acenou com aumento salarial para os professores, apontando como fonte de recursos o remanejamento de verbas, sem detalhar qual área seria sacrificada.

Gabriel, Juliana, Zucco e Maranata participaram do painel do Grupo RBS e Todos Pela Educação no Instituto Caldeira. Duda Fortes / Grupo RBS

Gabriel falou do que foi feito no governo do qual é vice e prometeu implantar o maior programa de educação profissional e tecnológica da história, usando recursos da renegociação da dívida (Propag). Zucco disse que vai manter o que está dando certo e revogar na primeira semana o que considera errado, caso da aprovação com disciplinas pendentes e do preenchimento de planilhas, que na sua opinião, não fazem sentido.