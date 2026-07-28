Na Serra, Maranata fala dos desafios do RS a empresários

Maranata falou com empresários acompanhado de Marisol Santos. Lu Freitas / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Prestes a ser oficializado como candidato do PSDB a governador, na convenção marcada para quinta-feira (30), Marcelo Maranata subiu a serra para falar com empresários sobre os "desafios para o Rio Grande do Sul voltar a vencer". A palestra, que já vem realizando em outras entidades pelo Estado, foi apresentada ao Centro Empresarial de Flores da Cunha, no início da noite desta terça-feira (28).

Ao lado da pré-candidata a deputada estadual Marisol Santos, Maranata exibiu diagnóstico da situação econômica e fiscal do Estado e então falou da sua proposta para enfrentar o endividamento do Rio Grande do Sul. Um dos pontos centrais da campanha tucana será a renegociação da dívida gaúcha com a União.

Maranata também falou dos cinco eixos do seu plano de governo, que serão desenvolvimento econômico, infraestrutura, saúde, educação profissional e segurança pública. A mesma apresentação já foi realizada em Caxias do, Sul, Lajeado, Teutônia e diversas associações, sindicatos patronais e entidades empresariais.