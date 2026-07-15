Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Ação Civil Pública
Notícia

MPF endossa Conselho de Arquitetura e pede na Justiça que novo Plano Diretor de Porto Alegre seja suspenso

Em resposta, prefeitura da Capital afirma que plano foi sancionado e, portanto, processo deve ser extinto

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Gabriel Jacobsen

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