MDB chega unido à convenção que escolherá Gabriel Souza como candidato a governador

Em 30 de maio, Gabriel lançou sua pré-candidatura, em ato na Capital. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Marcada para este sábado (1º), das 8h30min às 13h30min, a convenção estadual do MDB em nada deve lembrar o clima belicoso de quatro anos atrás, quando Gabriel Souza foi escolhido candidato a vice-governador em uma votação apertada. Dessa vez, no mesmo Teatro Dante Barone, da Assembleia Legislativa, os emedebistas estarão unidos para homologar a candidatura de Gabriel a governador.

Com a vitória de Eduardo Leite e a acomodação das bases e dos líderes, o MDB resolveu as desavenças que o dividiu em 2022. À época, a convenção foi boicotada por Pedro Simon, Sebastião Melo, Alceu Moreira, Luiz Roberto Ponte e Osmar Terra, entre outros. O grupo votou pela candidatura própria e foi embora em sinal de protesto.

De lá para cá, Terra migrou para o PL, Melo se reelegeu prefeito com uma vice do PL, Alceu decidiu ser candidato à reeleição e Gabriel será candidato, em aliança com PSD, Federação Renovação Solidária (PRD-Solidariedade) e Agir.

Além de homologar as candidaturas de Gabriel a governador e de Germano Rigotto ao Senado (os suplentes ainda não estão definidos), o MDB aprovará as nominatas de candidatos a deputado estadual e federal.

A votação será aberta às 8h30min, momento em que se inicia a votação pelos membros titulares do diretório. A partir das 8h40min, começam os pronunciamentos dos pré-candidatos à Assembleia e à Câmara, por ordem de inscrição.