Marcado julgamento que pode cassar mandato de deputado por infidelidade partidária

Foi marcado para o dia 6 de agosto, no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS), o julgamento do processo que pede a perda do mandato do deputado Valdir Bonatto (PSD). A ação é movida pelo PSDB, partido do qual Bonatto era filiado até o início do ano, quando trocou de sigla por desavenças internas. Os tucanos alegam infidelidade partidária, já que o parlamentar assinou ficha no PSD no final de janeiro, antes do período em que as movimentações são autorizadas pela legislação.
Nesta quarta-feira (22), o Ministério Público Eleitoral emitiu parecer favorável à perda do mandato. Para o procurador Claudio Dutra Fontella, a relação conturbada de Bonatto com a direção do PSDB no final de 2025 não configura grave discriminação política pessoal, um dos requisitos para a desfiliação partidária por justa causa.
O despacho ainda acata pedido dos tucanos para que seja a segunda suplente, Zilá Breitenbach, a ser empossada em caso de afastamento de Bonatto. A demanda leva em conta o fato de o primeiro suplente, Jessé Sangalli, ter concorrido em 2022 pelo Cidadania (partido que tem federação com o PSDB) — dois anos mais tarde, Jessé migrou ao PL, pelo qual foi reeleito vereador de Porto Alegre e é atualmente candidato a deputado federal.
A defesa do PSDB entende que a cadeira pertence ao partido, e não à federação. Para o procurador, dar a cadeira a Jessé não restauraria a representação do partido lesado, mas apenas transferiria a cadeira a outra agremiação.
No dia do julgamento, Bonatto já terá sido oficializado candidato a deputado estadual na convenção do PSD, marcada para 2 de agosto. Mesmo que seja cassado por infidelidade partidária, Bonatto não ficará impedido de concorrer.
Caso o TRE entenda que houve de fato infidelidade partidária por parte de Bonatto, a decisão é notificada imediatamente à Assembleia Legislativa, que terá 10 dias para empossar a nova titular.
Rusgas
Em janeiro, Bonatto escreveu carta ao presidente nacional do partido, Aécio Neves, avisando que só permaneceria no partido se o prefeito de Viamão, Rafael Bortoletti, saísse. À época, Bortoletti estava cassado pelo TRE, medida que foi revertida meses depois.
Sem ter sido atendido pelo PSDB, Bonatto decidiu sair da legenda e dias depois confirmou que havia assinado ficha no PSD. O deputado alegou que o processo de reestruturação interna do antigo partido configuraria justa causa para que pudesse trocar de partido antes da janela partidária.
Em vídeo publicado nas redes sociais na noite de quarta, Bonatto afirmou que recebeu a manifestação do MPE com "absoluto respeito", e que aguarda com "serenidade" a decisão do TRE. Além disso, justificou que decidiu deixar o partido por não reconhecer o caminho que estava sendo tomado no governo de Viamão.
— O grupo político que ajudei a construir e liderei havia escolhido seguir uma outra direção. Existiam outros planos para a cidade, outros interesses estavam explícitos. O projeto que defendíamos para Viamão foi sendo abandonado, dando lugar a práticas e decisões com os quais eu não poderia concordar. Permanecer ali significaria abrir mão dos meus princípios e me omitir diante do que estava acontecendo e trair a confiança daqueles que acreditaram em mim e no futuro que representamos pra nossa cidade.