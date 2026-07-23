Marcado julgamento que pode cassar mandato de deputado por infidelidade partidária

Valdir Bonatto pode perder últimos seis meses de mandato. Lucas Kloss / ALRS

Foi marcado para o dia 6 de agosto, no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS), o julgamento do processo que pede a perda do mandato do deputado Valdir Bonatto (PSD). A ação é movida pelo PSDB, partido do qual Bonatto era filiado até o início do ano, quando trocou de sigla por desavenças internas. Os tucanos alegam infidelidade partidária, já que o parlamentar assinou ficha no PSD no final de janeiro, antes do período em que as movimentações são autorizadas pela legislação.

Nesta quarta-feira (22), o Ministério Público Eleitoral emitiu parecer favorável à perda do mandato. Para o procurador Claudio Dutra Fontella, a relação conturbada de Bonatto com a direção do PSDB no final de 2025 não configura grave discriminação política pessoal, um dos requisitos para a desfiliação partidária por justa causa.

O despacho ainda acata pedido dos tucanos para que seja a segunda suplente, Zilá Breitenbach, a ser empossada em caso de afastamento de Bonatto. A demanda leva em conta o fato de o primeiro suplente, Jessé Sangalli, ter concorrido em 2022 pelo Cidadania (partido que tem federação com o PSDB) — dois anos mais tarde, Jessé migrou ao PL, pelo qual foi reeleito vereador de Porto Alegre e é atualmente candidato a deputado federal.

A defesa do PSDB entende que a cadeira pertence ao partido, e não à federação. Para o procurador, dar a cadeira a Jessé não restauraria a representação do partido lesado, mas apenas transferiria a cadeira a outra agremiação.

No dia do julgamento, Bonatto já terá sido oficializado candidato a deputado estadual na convenção do PSD, marcada para 2 de agosto. Mesmo que seja cassado por infidelidade partidária, Bonatto não ficará impedido de concorrer.

Caso o TRE entenda que houve de fato infidelidade partidária por parte de Bonatto, a decisão é notificada imediatamente à Assembleia Legislativa, que terá 10 dias para empossar a nova titular.

Rusgas

Em janeiro, Bonatto escreveu carta ao presidente nacional do partido, Aécio Neves, avisando que só permaneceria no partido se o prefeito de Viamão, Rafael Bortoletti, saísse. À época, Bortoletti estava cassado pelo TRE, medida que foi revertida meses depois.

Sem ter sido atendido pelo PSDB, Bonatto decidiu sair da legenda e dias depois confirmou que havia assinado ficha no PSD. O deputado alegou que o processo de reestruturação interna do antigo partido configuraria justa causa para que pudesse trocar de partido antes da janela partidária.

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Em vídeo publicado nas redes sociais na noite de quarta, Bonatto afirmou que recebeu a manifestação do MPE com "absoluto respeito", e que aguarda com "serenidade" a decisão do TRE. Além disso, justificou que decidiu deixar o partido por não reconhecer o caminho que estava sendo tomado no governo de Viamão.

— O grupo político que ajudei a construir e liderei havia escolhido seguir uma outra direção. Existiam outros planos para a cidade, outros interesses estavam explícitos. O projeto que defendíamos para Viamão foi sendo abandonado, dando lugar a práticas e decisões com os quais eu não poderia concordar. Permanecer ali significaria abrir mão dos meus princípios e me omitir diante do que estava acontecendo e trair a confiança daqueles que acreditaram em mim e no futuro que representamos pra nossa cidade.