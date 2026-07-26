Manuela e Pimenta selam dupla da esquerda na disputa pelo Senado

Candidatos ao Senado da chapa da esquerda receberam “bênção” de Paulo Paim. Mateus Bruxel / Grupo RBS

Foi na Casa do Gaúcho, onde oficialmente foi realizada a convenção do PDT, que Manuela D’Ávila (PSOL) e Paulo Pimenta (PT) foram apresentados como os candidatos às duas cadeiras do Senado em disputa. A confirmação das candidaturas, entretanto, se deu em momentos distintos: na sexta-feira (24), o PT fez sua convenção virtual, e no sábado foi a vez do PSOL, que reuniu filiados na Câmara Municipal de Porto Alegre.

Com apoio irrestrito do senador Paulo Paim (PT), cujo mandato encerra no final do ano, a dupla entra na disputa almejando garantir maioria da esquerda na bancada gaúcho do Senado, com a vitória de ambos.

– Precisaremos abrir caminho para outro futuro, em que a esquerda consiga apresentar suas propostas, em que consigamos transformar a emergência climática em debate real. Temos que discutir o orçamento – projetou Manuela, na convenção do PSOL.

A convenção do PSOL serviu ainda para o partido selar apoio à candidatura de Juliana Brizola (PDT) a governadora, que terá Edegar Pretto (PT) como vice. O partido ainda confirmou a nominata com 21 candidatos a deputado estadual e 23 a federal.

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