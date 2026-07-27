Manuela critica Zucco por uso de adesivo "anti-Manu" com seu rosto marcado

Zucco usou adesivo durante a convenção do partido Novo, no sábado (25). Instagram / Reprodução

Faltando alguns dias para o início da campanha nas ruas, a candidata do PSOL ao Senado, Manuela D'Ávila, foi surpreendida com um adesivo utilizado por Luciano Zucco, que disputará o Palácio Piratini pelo PL, e por outros candidatos da direita. O selo "anti-Manu" foi criado por Júlia Zardo, candidata a deputada federal do Novo, e distribuído a apoiadores e outros candidatos nas convenções do final de semana e em eventos na semana passada.

Além da frase "anti-Manu", destacando o pronome "ela", que também é o complemento do nome, o adesivo mostra o rosto da ex-deputada com um "X" marcado por cima. No debate da Federasul, na última quarta-feira (22), dia da convenção do PL, Júlia e outros militantes da direita já exibiam o selo colado por cima da roupa. Durante a convenção do Novo, no sábado, o item se espalhou e chegou a Zucco.

No Instagram, nesta segunda-feira (27), Manuela postou foto do candidato do PL usando o adesivo e escreveu uma espécie de carta na legenda. No texto, a candidata diz que ficou afastada da política pelos ataques que recebeu e questiona se esse será o tom da próxima campanha no Estado.

"O adesivo fala por si. O sorriso do candidato fala por si. São tantas as violências presentes nessa imagem que me dou o direito de não descrevê-las. Vocês podem senti-las. Eu sei. Vivo em um estado que é campeão de feminicídios de mulheres que haviam buscado proteção. Marcar o rosto de uma de nós — de qualquer uma de nós — é um recado claro para todas nós. É assim que será a disputa eleitoral no Rio Grande do Sul?", indaga a candidata.

Na sequência do texto, Manuela se dirige diretamente a Zucco, lembrando que os dois estiveram juntos apenas uma vez, durante a procissão da igreja que ela frequenta, e faz um apelo ao candidato.

"Lembro de ter conversado com sua filha e comentado que ela tinha idade parecida com a da minha. Tente explicar a ela o adesivo no seu peito. Na noite passada, eu tive que explicar à minha. Se o senhor conseguir olhar nos olhos da sua filha e dizer que esse é o caminho correto para defender a vida das mulheres e das meninas, siga estampando no peito meu rosto feito alvo", desabafa.

"Jogo sujo"

Na publicação, Manuela omitiu o nome de Júlia Zardo do adesivo usado por Zucco, na foto, e também não faz referência a ela no texto. A candidata do Novo criticou a publicação, afirmando que Manuela faz "jogo sujo" com os eleitores.

"Agora ela apagou meu nome do adesivo de pré-campanha para se fazer de coitadinha. É por isso que somos todos anti Manuela, porque ela representa tudo aquilo que combatemos e que vamos, juntos, derrotar nestas eleições", escreveu a candidata, na publicação que é compartilhada em perfis de apoiadores de Zucco e de Marcel van Hattem, candidato ao Senado pelo Novo — que não usou o adesivo na convenção.

À coluna, a assessoria de Manuela explicou que apagou o nome da pré-candidata porque "embora o adesivo seja produzido por alguém que deseja fazer do ódio trampolim, o que chama atenção é um candidato ao governo usá-lo, legitimando tal estratégia".

Em nota, o coordenador político da pré-campanha de Zucco, Everton Braz, endossa a manifestação de Júlia, afirmando que o adesivo se trata de uma "crítica política" às ideias defendidas por Manuela.