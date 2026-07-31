Mais dois suplentes ao Senado no RS são confirmados; veja lista

Candidatos ao Senado no RS. Montagem com fotos de Carlos Macedo / Divulgação

Se a quinta-feira (30) começou com sete vagas indefinidas entre os suplentes dos candidatos ao Senado no RS, o final de semana chega com apenas dois lugares para serem preenchidos. Nesta sexta-feira (31), Frederico Antunes (PSD) e Milton Cardoso (PSDB) anunciaram suas segundas suplentes e concluíram a montagem das chapas.

Frederico terá Paula Ioris, ex-prefeita de Caxias do Sul, como primeira suplente. Já a segunda posição será ocupada pela vereadora de Gravataí e assistente social, Anna Beatriz.

Milton confirmou a indicação de Dulce Lopes, vice-prefeita de Cachoeira do Sul, para a vaga. De acordo com a legislação eleitoral, ela não precisa deixar o cargo para ser suplente, mas não poderá assumir como prefeita em exercício até o dia da eleição.

Ainda falta definir quem será o primeiro suplente de Ubiratan Sanderson (PL), vaga que será indicada pelo PP, que tem convenção marcada para este sábado (1º). A segunda suplência será de Ernani Mello (PL). Também está em aberto quem será o segundo suplente de Marcel van Hattem (Novo), que terá como primeiro substituto o deputado Sérgio Turra (PP).

Como estão as chapas

Frederico Antunes (PSD)

Primeira suplente: Paula Ioris (PSD)

Segunda suplente: Anna Beatriz (PSD)

Germano Rigotto (MDB)

Primeiro suplente: José Paulo Cairoli (MDB)

Segundo suplente: Antonio Hohlfeldt (MDB)

Manuela D'Ávila (PSOL)

Primeiro suplente: Henrique Fontana (PT)

Segundo suplente: Lucas Caregnato (PT)

Marcel van Hattem (Novo)

Primeiro suplente: Sérgio Turra (PP)

Segundo suplente: indefinido

Milton Cardoso (PSDB)

Primeiro suplente: Josi Martins (PSDB)

Segundo suplente: Dulce Lopes (PSDB)

Paulo Pimenta (PT)

Primeiro suplente: Vieira da Cunha (PDT)

Segunda suplente: Thamyres Filgueira (PT)

Renato Jaguarão (Cidadania)

Primeiro suplente: Paulo Coitinho (Cidadania)

Segundo suplente: Cleiton Niesciur (Cidadania)

Ubiratan Sanderson (PL)