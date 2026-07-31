Mais dois suplentes ao Senado no RS são confirmados; veja lista

Se a quinta-feira (30) começou com sete vagas indefinidas entre os suplentes dos candidatos ao Senado no RS, o final de semana chega com apenas dois lugares para serem preenchidos. Nesta sexta-feira (31), Frederico Antunes (PSD) e Milton Cardoso (PSDB) anunciaram suas segundas suplentes e concluíram a montagem das chapas.
Frederico terá Paula Ioris, ex-prefeita de Caxias do Sul, como primeira suplente. Já a segunda posição será ocupada pela vereadora de Gravataí e assistente social, Anna Beatriz.
Milton confirmou a indicação de Dulce Lopes, vice-prefeita de Cachoeira do Sul, para a vaga. De acordo com a legislação eleitoral, ela não precisa deixar o cargo para ser suplente, mas não poderá assumir como prefeita em exercício até o dia da eleição.
Ainda falta definir quem será o primeiro suplente de Ubiratan Sanderson (PL), vaga que será indicada pelo PP, que tem convenção marcada para este sábado (1º). A segunda suplência será de Ernani Mello (PL). Também está em aberto quem será o segundo suplente de Marcel van Hattem (Novo), que terá como primeiro substituto o deputado Sérgio Turra (PP).
Como estão as chapas
Frederico Antunes (PSD)
- Primeira suplente: Paula Ioris (PSD)
- Segunda suplente: Anna Beatriz (PSD)
Germano Rigotto (MDB)
- Primeiro suplente: José Paulo Cairoli (MDB)
- Segundo suplente: Antonio Hohlfeldt (MDB)
Manuela D'Ávila (PSOL)
- Primeiro suplente: Henrique Fontana (PT)
- Segundo suplente: Lucas Caregnato (PT)
Marcel van Hattem (Novo)
- Primeiro suplente: Sérgio Turra (PP)
- Segundo suplente: indefinido
Milton Cardoso (PSDB)
- Primeiro suplente: Josi Martins (PSDB)
- Segundo suplente: Dulce Lopes (PSDB)
Paulo Pimenta (PT)
- Primeiro suplente: Vieira da Cunha (PDT)
- Segunda suplente: Thamyres Filgueira (PT)
Renato Jaguarão (Cidadania)
- Primeiro suplente: Paulo Coitinho (Cidadania)
- Segundo suplente: Cleiton Niesciur (Cidadania)
Ubiratan Sanderson (PL)
- Primeiro suplente: indefinido
- Segundo suplente: Ernani Mello (PL)