Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Sob investigação
Opinião

Lulinha precisa provar que é inocente, porque na política inverte-se o ônus da prova

Ser filho do presidente da República não garante imunidade a ninguém 

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Rosane de Oliveira

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