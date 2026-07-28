Lula usa visita de diretor da OMS para fazer propaganda do SUS e mandar recado a Trump

Lula demonstrou equipamento odontológico com o diretor da OMS servindo como "paciente". MARCELO FONSECA / ESTADÃO CONTEÚDO

A visita do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, seria só mais um desses encontros institucionais com órgãos da ONU, não fossem as imagens resultantes da visita que fez ao Hospital Federal de Andaraí, no Rio de Janeiro, ao lado do presidente Lula. Ao apresentar um consultótio odontológico, Lula conseguiu uma foto emblemática, que correu o mundo pelos portais de notícias. Sentado na cadeira do paciente, Tedros abre a boca para que o presidente simule um atendimento.

O presidente também apresentou ao diretor da OMS moderno equipamento de radioterapia para dizer que, no Brasil, o paciente do SUS tem acesso à mesma tecnologia de quem faz radioterapia em um hospital privado.

De chapéu Panamá na cabeça, Lula contou a Tedros que fez 15 sessões de radioterapia para tratar um câncer de pele no couro cabeludo no Hospital Sírio Libanês:

— Eu fiz numa máquina que qualquer pobre do Brasil pode fazer, qualquer pessoa mais humilde, de qualquer lugar do Rio de Janeiro.

Na sequência, sugeriu a Tedros Adhanom que conte isso ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que quer cortar as verbas para a OMS: