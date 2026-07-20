Leite quer fazer nova tentativa de conceder rodovias estaduais após leilão fracassado

Eduardo Leite vai insistir na concessão do bloco 2, que abrange rodovias no Vale do Taquari, Serra e Norte. Vitor Rosa / Divulgação

O fato de a licitação para a concessão do bloco 2 de rodovias estaduais ter dado deserta não impediu o governador Eduardo Leite de continuar tentando viabilizar o certame. Convencido de que não há outra forma de realizar as obras necessárias, Leite planeja lançar um novo edital em setembro, com previsão de realização do leilão em outubro.

— Vamos trabalhar para alinhar alguns pontos com parâmetros que são seguidos por órgãos federais — adiantou o secretário-geral de Governo, Artur Lemos.

O bloco 1, por estar mais atrasado, deve ficar mesmo para o próximo governo decidir o que fará. Por falta de tempo, o máximo que o governo Leite fará é discutir se prosseguem os estudos sobre a concessão.