Leite quer fazer nova tentativa de conceder rodovias estaduais após leilão fracassado

O fato de a licitação para a concessão do bloco 2 de rodovias estaduais ter dado deserta não impediu o governador Eduardo Leite de continuar tentando viabilizar o certame. Convencido de que não há outra forma de realizar as obras necessárias, Leite planeja lançar um novo edital em setembro, com previsão de realização do leilão em outubro.
— Vamos trabalhar para alinhar alguns pontos com parâmetros que são seguidos por órgãos federais — adiantou o secretário-geral de Governo, Artur Lemos.
O bloco 1, por estar mais atrasado, deve ficar mesmo para o próximo governo decidir o que fará. Por falta de tempo, o máximo que o governo Leite fará é discutir se prosseguem os estudos sobre a concessão.
A modelagem apresentada ao governo pelo BNDES foi alvo de duras críticas da oposição à esquerda e à direita. Os pedágios deverão pautar os debates na campanha eleitoral que se avizinha.