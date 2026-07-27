Leite apela para que população preste atenção aos alertas da Defesa Civil

Governador comandou coletiva de imprensa no Palácio Piratini, nesta segunda-feira (27). Vitor Rosa / Divulgação

Antes do temporal que fez a tarde virar noite em Porto Alegre, o governador Eduardo Leite reuniu a imprensa no Palácio Piratini para, mais uma vez, mostrar o que o governo está fazendo diante dos alertas da meteorologia para fenômenos climáticos extremos no Rio Grande do Sul. Ao lado do prefeito Sebastião Melo e do vice-governador Gabriel Souza, repetiu que a prioridade do governo é evitar que pessoas morram por falta de informações e alertas, como ocorreu em 2023 e 2024, quando o Estado e os municípios foram surpreendidos com o volume de chuva.

Leite se mostra incomodado com a forma irresponsável como adversários políticos tratam o tema das catástrofes climáticas, acusando o governo de não ter feito nada em dois anos. Daí vem a preocupação em mostrar que o governo não ficou parado nestes dois anos e se preparou para proteger a população, ainda que não tenha conseguido resolver todos os desafios da habitação e da prevenção.

O coordenador da Defesa Civil, coronel Boeira, lembrou uma frase recorrente de Leite:

— O Rio Grande do Sul está mais preparado, mas não está blindado para as consequências de eventos climáticos extremos.

Boeira também voltou a explicar que as previsões indicam a possibilidade de ocorrência de fenômenos como vendavais, granizo e chuva acima das médias, mas não são precisos em relação aos locais onde isso ocorrerá. Acertam no global, mas podem errar no detalhamento.

O coronel explicou que os modelos meteorológicos são desenvolvidos nos Estados Unidos e na Europa, com base em informações de satélites e equipamentos sofisticados, mas as próprias condições do tempo mudam rapidamente.

Atenção redobrada

Depois da chuva que alagou diferentes bairros de Porto Alegre nesta segunda-feira (27), Leite publicou novo alerta nas redes sociais. No X, escreveu um longo texto dizendo que "os próximos dias exigirão de nós atenção redobrada".

"Os prognósticos da @DefesaCivilRS indicam uma nova sequência de eventos climáticos adversos ao longo desta semana, com possibilidade de temporais, volumes elevados de chuva e elevação dos níveis dos rios em diferentes regiões do Estado. Sabemos que as previsões trabalham com cenários que podem mudar rapidamente, por isso o monitoramento será permanente e os alertas serão atualizados sempre que houver novas informações. Fique atento às redes sociais da @DefesaCivilRS".