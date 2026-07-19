Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Perguntas retóricas 
Opinião

Kassab questiona Supremo Tribunal Federal sobre emendas de presidentes de partidos

Com a ação, PSD se contrapõe a afirmações de Valdemar Costa Neto (PL) de que a prática condenada por Flávio Dino seria comum

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Rosane de Oliveira

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