Justiça Eleitoral manda deputado remover vídeo que usa relato falso sobre enchente contra Gabriel Souza e Leite

Vídeo publicado pelo deputado no Instagram já foi removido. Instagram @capitaomartim / Reprodução

Começou cedo o trabalho da Justiça Eleitoral para coibir publicações e propagandas com informações falsas. Após uma decisão publicada nesta terça-feira (21), o deputado Capitão Martim (Republicanos) terá de remover vídeo em que usa um relato sem comprovação relacionado à enchente de 2024 para atacar o pré-candidato ao governo do Estado, Gabriel Souza (MDB), além do governador Eduardo Leite (leia a íntegra da decisão no final do texto).

No conteúdo, Martim critica a atual gestão de Leite e Gabriel, classificada como "negligente" por não oferecer um sistema de proteção eficaz contra cheias. Para reforçar a reprovação, expõe áudio de um homem que supostamente teria confundido um bebê morto com uma boneca durante um resgate em 2024. Segundo o despacho da Justiça, não há nenhuma comprovação de que o relato seja verídico.

— Gabriel Souza é uma farsa. Despreparado. E agora vem com esse papinho de pânico. Eu vou mostrar pra eles o que é o verdadeiro pânico e foi causado pela negligência do governo dele — diz Martim, no vídeo, antes de rodar o áudio que circula nas redes sociais há dois anos.

Na decisão, a desembargadora federal Vânia Hack de Almeira argumenta que a liberdade de expressão não protege "a apresentação, como fato certo, de narrativa manifestamente falsa ou desprovida de qualquer suporte verificável". Além disso, aponta determinação do Tribunal Superior Eleitoral que coíbe ofensa à honra de candidatos ou partidos ou quando forem divulgados fatos sabidamente inverídicos.

"É necessário, inicialmente, distinguir as manifestações opinativas contidas na publicação. As qualificações de Gabriel Souza como 'farsa', 'despreparado' ou 'fantoche', embora contundentes e pouco elogiosas, inserem-se no espaço ampliado de crítica. A situação é diversa, contudo, quanto ao relato de que um socorrista teria encontrado o corpo de um bebê boiando durante as enchentes e inicialmente o confundido com uma boneca", diz trecho do despacho. E segue: "O representado não apresentou o episódio como hipótese, rumor, narrativa controvertida ou relato cuja veracidade estivesse pendente de confirmação. Ao contrário, inseriu o áudio no vídeo como suposta prova irrefutável do 'verdadeiro pânico' vivido durante as enchentes e, a partir dele, imputou responsabilidade direta ao Governo Estadual e aos seus integrantes. O relato, portanto, foi empregado como premissa factual certa para sustentar a conclusão de negligência governamental e para desqualificar eleitoralmente Gabriel Souza".

A desembargadora determinou que Capitão Martim remova integralmente a publicação do seu Instagram, o que aconteceu por volta das 19h30min desta terça, e que não volte a publicar o relato em sua conta ou em outras ligadas a ele. Também estabeleceu uma multa de R$ 5 mil para cada dia de descumprimento da decisão.

Leia a decisão na íntegra