Rosane de Oliveira

Lazer e gastronomia
Notícia

Justiça derruba restrições para entrar com alimentos e bebidas no Embarcadero

Sentença de primeira instância deu razão ao Ministério Público, que considera abusiva a proibição de ingresso com coolers.

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Carlos Rollsing

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