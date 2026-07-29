Justiça autoriza deputado a manter vídeo com críticas a Gabriel Souza e Eduardo Leite sobre enchente de 2024

Vídeo publicado pelo deputado no Instagram já foi restabelecido. Instagram @capitaomartim / Reprodução

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

A Justiça Eleitoral reverteu sua decisão inicial e autorizou o deputado Capitão Martim (Republicanos) a divulgar vídeo em que usa um relato relacionado à enchente de 2024 para atacar o pré-candidato ao governo do Estado, Gabriel Souza (MDB), além do governador Eduardo Leite. A revisão da liminar foi publicada no início da madrugada desta quarta-feira (29).

No conteúdo, Martim critica a atual gestão de Leite e Gabriel, classificada como "negligente" por não oferecer um sistema de proteção eficaz contra cheias. Para reforçar a reprovação, expõe áudio de um homem que supostamente teria confundido um bebê morto com uma boneca durante um resgate em 2024.

Inicialmente, a Justiça havia alegado que não havia nenhuma comprovação de que o relato fosse verídico. No recurso, a defesa de Martim apresentou documento com relato de uma pessoa que admitiu autoria do áudio e reafirmou ter presenciado o episódio, apesar de não ter apresentado registros do momento. Com isso, houve uma mudança no entendimento, que antes era de um fato sabidamente inverídico, para uma controvérsia formal.

"O relato pode ser pouco confiável, insuficientemente corroborado ou até provavelmente incorreto. Ainda assim, essas qualificações não equivalem, para fins sancionatórios, à demonstração de que seja sabidamente inverídico. A improcedência, portanto, não importa reconhecimento da veracidade da narrativa. Significa apenas que não foi comprovado o grau qualificado de falsidade exigido pela legislação e pela jurisprudência do TSE", diz trecho da decisão.

Com isso, a desembargadora Vânia Hack de Almeida decidiu que a ação do MDB é improcedente, e afastou a configuração de propaganda eleitoral antecipada negativa. A decisão também autoriza que Capitão Martim restabeleça a publicação anteriormente removida — o que já foi feito pelo deputado.

— O conteúdo volta ao ar porque a Justiça reconheceu que não ficou comprovado que divulguei um fato falso. A tentativa de me calar fracassou — afirmou Capitão Martim.