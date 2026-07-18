Imagem de Flávio Bolsonaro com Sicário é mais um tropeço na campanha do candidato do PL

Flávio Bolsonaro em imagem ao lado de Luiz Phillipi Machado (Sicário). ICL / Reprodução

No contexto da campanha eleitoral, a imagem da semana que se encerra não é nova. É de 2022 e mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL) sem camisa, aparentemente na área da piscina do Hotel Fasano, um dos mais luxuosos do Rio de Janeiro, na companhia de Luiz Phillipi Mourão, o Sicário, espécie de jagunço de Daniel Vorcaro que atentou contra a própria vida logo depois de ser preso.

Flávio já apresentou diferentes versões para a foto, sempre garantindo que não conheceu Sicário. No primeiro momento, disse que, como pessoa pública, tira fotos com desconhecidos. Depois, seguindo a trilha do irmão Eduardo Bolsonaro, questionou a autenticidade da foto, insinuando que a imagem pode ter sido produzida por inteligência artificial.

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Nesta sexta-feira (17), a plataforma brasileira de autenticidade digital SignaIP analisou a fotografia e não encontrou indícios de uso de inteligência artificial na imagem.