Grupos temáticos concluem levantamento de propostas ao plano de governo de Juliana Brizola

Paulo Burmann, que coordenou o trabalho, entrega relatório a Juliana e Edegar Pretto Fernando dos Santos / Divulgação

Resultado de consultas a diferentes setores da sociedade, o relatório com o diagnóstico dos principais desafios do Estado e as propostas para enfrentá-los foram apresentados à candidata Juliana Brizola (PDT) e seu vice, Edegar Pretto (PT) neste fim de semana.

Sob coordenação do professor Paulo Burmann, 35 grupos trabalharam na construção das propostas, que agora serão sistematizadas no documento a ser protocolado no Tribunal Regional Eleitoral no registro da candidatura.

O processo mobilizou 656 participantes, entre especialistas, pesquisadores, representantes de movimentos sociais, entidades da sociedade civil, líderes políticos e cidadãos de diferentes regiões do Rio Grande do Sul.

Em seminário na tarde de sábado, os coordenadores apresentaram as principais conclusões dos trabalhos e entregaram oficialmente o relatório final a Juliana.

— Este plano nasce da escuta, do diálogo e da contribuição de centenas de pessoas que acreditam que o Rio Grande do Sul pode voltar a ser protagonista. É um compromisso construído a muitas mãos, colocando o povo gaúcho no centro das decisões e devolvendo à política a sua verdadeira função: servir às pessoas — disse Juliana.

Segundo o coordenador-geral do Plano de Governo, Paulo Burmann, o processo foi marcado pela diversidade de contribuições e pelo elevado nível técnico dos debates:

— Concluímos uma etapa muito importante. Os 35 grupos produziram diagnósticos e propostas consistentes para os principais desafios do Estado. Agora iniciaremos o trabalho de sistematização dessas contribuições, consolidando um documento que representa uma construção coletiva e plural para o futuro do Rio Grande do Sul.

O plano está estruturado em quatro grandes eixos: social, infraestrutura, área econômica e administrativa.