Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Problemas e soluções 
Notícia

Grupos temáticos concluem levantamento de propostas ao plano de governo de Juliana Brizola

Processo mobilizou 656 pessoas, com o trabalho dividido em áreas social, de  infraestrutura, econômica e administrativa 

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Rosane de Oliveira

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