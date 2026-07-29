Governo prepara ações de recuperação dos estragos da enchente e dos temporais

Leite reuniu secretariado nesta quarta-feira (29). Mauricio Tonetto / Divulgação

Em estado de alerta desde a metade de julho, quando começou a se preparar para os eventos climáticos extremos previstos pela meteorologia, o governador Eduardo Leite reuniu o secretariado nesta quarta-feira (29) para atualizar os prognósticos e discutir a recuperação dos estragos. As notícias não são boas: o tempo voltará a piorar no sábado (1º), depois de dois dias de trégua.

— Estamos tocando duas agendas em paralelo. Uma planejada, que é o Plano Rio Grande, e outra emergencial, relacionada aos efeitos do El Niño. Todas as secretarias estão envolvidas — diz o secretário de Comunicação, Caio Tomazeli.

Como o El Niño deve afetar o clima do Estado ao longo de todo o inverno, da primavera e de uma parte do verão, Tomazeli diz que o governo vai enfrentar "uma prova". Uma maratona, mais especificamente, pela duração, mas com a incerteza em relação ao trajeto a ser percorrido.

Até aqui, as previsões se confirmaram, com ventania, granizo, enchente e até um tornado que arrasou propriedades no noroeste do Estado, mais especificamente em Giruá, Sete de Setembro e Senador Salgado Filho. Leite pediu aos secretários que relatassem as providências adotadas em cada área para continuar monitorando a situação, socorrer as comunidades afetadas e recuperar as estruturas públicas danificadas.

A sensação dos secretários é de estar enxugando gelo. Alguns rios ainda estarão subindo quando a chuva voltar. De acordo com as previsões apresentadas na reunião, a instabilidade retorna a partir de sábado, com tempestades que podem resultar em chuva forte, queda de granizo e rajadas de vento acima de 90 km/h.

Os modelos meteorológicos mais recentes indicam tempestades em áreas do Oeste, Campanha, Sul, Centro, Missões, Noroeste, Norte, Vales e Costa Doce. Os acumulados de chuva devem variar entre 20 mm/dia e 60 mm/dia, podendo chegar a 80 mm/dia em algumas regiões.