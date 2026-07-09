Governo do RS submete licitação para contratar empresas de comunicação digital à análise jurídica

Leandro Osório / Especial Palácio Piratini

O governo do Estado decidiu submeter a licitação para contratar duas empresas de comunicação digital à análise da Procuradoria-Geral do Estado. O caso chamou atenção depois que as agências Escala Comunicação e Marketing e House of Creativy – HOC apareceram como as primeiras colocadas na abertura dos envelopes, no dia 1º de julho. A HOC tem como CEO o publicitário Fabio Bernardi, que fez a campanha de Eduardo Leite a governador em 2022 e que integra a equipe de comunicação do pré-candidato Gabriel Souza, atual vice-governador.

Em nota divulgada nesta quinta-feira (9), o Piratini informou que ainda não há um resultado definitivo sobre os vencedores pois o certame ainda está em etapa recursal. Mesmo assim, decidiu encaminhar o processo para análise da PGE antes de avançar qualquer etapa.

A licitação teve início em 2024 e publicou edital em janeiro deste ano pela Secretaria de Comunicação do Estado. À época, a pasta explicou que o modelo adotado pelo governo gaúcho segue uma tendência nacional de "adoção de soluções tecnológicas para ampliar presença online". O governo federal e os Estados de São Paulo, Santa Catarina e Bahia fizeram licitações semelhantes em 2025.

Deputados de oposição chamaram atenção para o episódio durante manifestações na tribuna da Assembleia Legislativa na sessão de terça-feira (7). Nesta quarta, chegaram a protocolar um requerimento para abertura de uma CPI, com objetivo de apurar o certame.

O secretário de Comunicação do Estado, Caio Tomazeli, afirmou que só irá se manifestar sobre o processo após a análise da PGE. Na nota divulgada nesta quinta, o governo "reafirma o seu compromisso com a lisura de todos os procedimentos de contratação pública".

Leia a nota na íntegra

O governo do Estado informa que a licitação de Comunicação Digital ainda não está concluída, sendo que a próxima etapa é a recursal, não tendo, portanto, neste momento, resultado definitivo acerca dos vencedores.

De qualquer forma, foi determinado que o processo passe, antes de qualquer nova etapa, por análise integral da Procuradoria-Geral do Estado.