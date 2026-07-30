Gabriel e Zucco cumprem agenda "açucarada" na Fenadoce e defendem ações para a Metade Sul

Gabriel garantiu não um, mas três quindins, doce do qual é fã. Joel Vargas / Divulgação

Foi uma tarde adocicada para Gabriel Souza (MDB) e Luciano Zucco (PL), adversários na disputa pelo Palácio Piratini. Os dois estiveram em Pelotas nesta quinta-feira (30) para prestigiar os últimos dias da Fenadoce, cuja programação encerra no domingo (2).

Pela manhã, Gabriel cumpriu agendas em Rio Grande, com visitas a veículos de imprensa e líderes políticos do MDB municipal antes de palestrar em reunião-almoço promovida pela Câmara de Comércio de Rio Grande. Aos empresários, o vice-governador falou sobre o presente e o futuro do Estado, e apresentou ações para desenvolver a Metade Sul, com destaque para matriz energética, ensino técnico e soluções para enfrentar a crise climática.

No caminho de volta à Capital, aproveitou para fazer uma parada em Pelotas e visitar os estandes da feira tradicional de doces, acompanhado de Frederico Antunes (PSD) e Paula Mascarenhas (PSD). Fã de quindim, Gabriel não resistiu a um desafio feito pela dupla e provou três unidades do doce que é símbolo da feira.

Com Silvana, Zucco visitou estande de produção do figo cristalizado. Mateus Raugust / Divulgação

Zucco foi mais cedo à feira, e por isso os adversários não se cruzaram no centro de eventos. Acompanhado da vice, Silvana Covatti (PP), da esposa Joyce e políticos aliados, o candidato a governador do PL visitou os expositores e conversou com a população.

Após receber relatos de abandono da Metade Sul, Zucco defendeu a criação do fundo constitucional para os Estados do Sul brasileiro para ampliar os investimentos na região. Além disso, colocou entre suas prioridades articular a conclusão de obras de infraestrutura, como a duplicação da BR-116 e da BR-392.