Fundo Constitucional do Sul e Sudeste é pauta eleitoral prioritária para Fiergs; veja mais demandas

Claudio Bier e diretoria da Fiergs apresentaram demandas em coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira (7). Dudu Leal / Sistema Fiergs / Divulgação

O jornalista Gabriel Jacobsen colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

A Fiergs apresentou, nesta terça-feira (7), as 10 demandas prioritárias que serão cobradas dos candidatos que disputam o Palácio Piratini e outras 10 que serão destinadas a quem disputa a presidência da República (veja lista abaixo). O único item que se repete, no topo das duas listas, é a criação do Fundo Constitucional das Regiões Sul e Sudeste – proposta que tramita no Congresso e é considerada pelos industriais a salvação do Estado no médio prazo.

— Esse fundo constitucional é a grande salvação do Rio Grande e dos outros Estados (do Sul e Sudeste). Com a reforma tributária, quem tiver a melhor logística vai ter o diferencial. Todos os Estados vão ter as mesmas condições. Quem tiver a melhor logística, ensino e mão de obra vai ter uma vantagem gigantesca. A infraestrutura é fundamental — defendeu Claudio Bier, presidente da Fiergs.

Na pauta aos candidatos a governador, também está a cobrança por um plano estadual de irrigação que reduza os impactos das estiagens para o setor industrial. A avaliação da Fiergs é de que o tema está atrasado no Estado.

Entre as demandas relacionadas às eleições nacionais, o terceiro item dos industriais é a contrariedade ao projeto que acaba com a escala 6x1 – proposta que já foi aprovada na Câmara, mas perdeu velocidade desde que chegou ao Senado diante da resistência do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que tem indicado contrariedade à proposta.

A avaliação dos setor industrial é de que, se a proposta trabalhista for aprovada, será preciso conceder mais folga aos trabalhadores, o que ampliaria o custo de produção e o valor final dos produtos. O presidente da Fiergs diz que, na avaliação da entidade, o melhor é que patrões e trabalhadores negociem diretamente as regras trabalhistas, sem a existência de uma lei que obrigue dois dias de folga na semana.

— Não era o momento, em uma época eleitoral, de se discutir um tema tão importante quanto este. Evidente que isso é um tema que tem que ser resolvido entre os sindicatos patronais e os sindicatos dos trabalhadores, como nós sempre resolvemos. É uma coisa (o fim da escala 6x1) que vai prejudicar todos os trabalhadores, toda a população brasileira, porque esse custo vai ter que ser repassado. Nós vamos ter inflação, tudo vai ficar mais caro, não adianta ficar em casa e não ter dinheiro — destacou Bier.

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Diálogo com pré-candidatos

Na tarde desta terça, as pautas serão apresentadas pela diretoria da Fiergs aos três candidatos mais bem colocados na maior parte das pesquisas de intenção do voto ao Palácio Piratini: Gabriel Souza (MDB), Juliana Brizola (PDT) e Luciano Zucco (PL). Os diálogos com os políticos serão realizados individualmente, de forma reservada, na sede da entidade.

Pelo critério adotado pela entidade, Marcelo Maranata (PSDB) ficou de fora dos encontros. Em nota, o presidente estadual do partido, Moisés Barboza, manifestou "profunda indignação" com a decisão da entidade, alegando que a Fiergs foi a única até agora a utilizar o formato de escolha — outros debates e sabatinas levaram em conta a representatividade dos partidos na Câmara dos Deputados.

"A entidade realizou pesquisa própria para fundamentar sua decisão? Quais critérios foram adotados para definir quais levantamentos seriam considerados válidos? Também causa estranheza o fato de que a história política do Rio Grande do Sul registra diversos governadores eleitos que, neste mesmo período do calendário eleitoral, não lideravam as pesquisas de intenção de voto", questionou Moisés.

Demandas industriais

Veja abaixo a chamada Pauta Mínima, com as prioridades da Fiergs para os candidatos ao governo do RS e à presidência da República. A entidade considera que estas propostas representam as "condições essenciais para impulsionar o desenvolvimento do Rio Grande do Sul e do Brasil".

Eleição no RS

Instituir o Fundo Constitucional das Regiões Sul e Sudeste - PEC 27/2023 Instituir o Conselho de Competitividade do RS Alocar R$ 1,5 bilhão/ano no Orçamento para Obras de Recuperação e Ampliação de Rodovias Estaduais Criar Plano Estadual de Irrigação Reestruturar o Piso Regional Manter os Incentivos Fiscais e a Redução dos Impactos da Reforma Tributária do Consumo na Arrecadação do RS Criar Plano Estadual de Mineração Implementar Plano de Adaptação Climática Ampliar a capacidade de investimento do Estado por meio de privatizações, responsabilidade fiscal e da prorrogação da suspensão do pagamento da dívida com a União Fortalecer Cadeias Produtivas Consolidadas e Desenvolver Novos Setores Industriais Estratégicos

Eleição nacional