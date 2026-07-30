Fogo amigo: mensagem de Giovani Cherini causa atrito entre base do PL e aliados no RS

Giovani Cherini durante a convenção estadual do PL, em 22 de julho. Bruno Todeschini / Agencia RBS

No início, pouca gente entendeu o que levou o presidente do PL, Giovani Cherini, a divulgar uma mensagem em tom ameaçatório contra filiados e candidatos que fizerem campanha para concorrentes de outros partidos. A mensagem foi replicada por deputados do PL, entre os quais Bibo Nunes, que na eleição de 2022 ficou com a última cadeira conquistada, graças à anulação dos votos de Marlon Santos (PL).

Aos poucos, o cenário foi se iluminando, com manifestações de aliados incomodados com a ação de Cherini, já que, embora não haja coligação na eleição proporcional, PP, Podemos e Republicanos estão trabalhando pela eleição de Luciano Zucco (PL) a governador e de Marcel van Hattem (Novo) e Ubiratan Sanderson (PL) para o Senado.

Um dos motivos da ciumeira no PL atende pelo nome de Rony Gabriel, vereador e influenciador digital de Erechim. Rony estava muito bem no PL, quando recebeu um apelo de Zucco para que ajudasse a costurar a aliança com o Podemos, emprestando seu prestígio para um aliado que precisava de puxadores de votos. O vereador topou ser candidato a deputado federal no partido que terá também o ex-senador Sérgio Zambiasi disputando uma vaga na Câmara.

O que Cherini não quer é que candidatos a deputado estadual do PL se aliem ao vereador que tem mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais. Também não aceita o contrário: que candidatos a deputado federal do PL façam alianças informais com concorrentes de outros partidos aliados à Assembleia Legislativa.

Rony Gabriel foi confirmado como candidato a deputado estadual pelo Podemos, na convenção estadual no último sábado (25). Mateus Raugust / Divulgação

Enfrentando situação semelhante, a vereadora de Santa Cruz do Sul Bruna Molz (Podemos) criticou o movimento de "deputado eleitos coagindo vereadores da causa animal por me apoiarem". Em vídeo publicado no Instagram, Bruna diz que é "triste" ver vereadores "sofrendo pressão simplesmente porque decidiram abrir voto" para ela.

Entre esta terça e quarta-feira (29), a mensagem ganhou força no WhatsApp, e passou a ser enviada pelo líder do PL diretamente a integrantes do partido que têm ligação com algum candidato de outra sigla. Nos bastidores, há uma preocupação de que a atitude cause uma divisão nas bases e, por consequência, enfraqueça a campanha de Zucco a governador.

Controvérsias

Um caso citado como exemplo é o de São Leopoldo, em que o prefeito Heliomar Franco, do PL, é casado com Simone Dutra, candidata a deputada federal pelo Republicanos. Se seguir à risca a recomendação de Cherini, Heliomar não poderá apoiar a própria esposa na campanha.

Outra situação envolve o vereador de Feliz Dirceu Quadros (PL), o mais votado em 2024, que começou a trajetória política no Novo, partido com o qual ainda mantém ligações. Candidato a deputado estadual, faria dobradinha com Felipe Camozzato (Novo), que concorrerá a federal. A nota de Cherini, entretanto, é enfática: "não existem coligações nas eleições proporcionais".