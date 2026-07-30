Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Ciumeira
Notícia

Fogo amigo: mensagem de Giovani Cherini causa atrito entre base do PL e aliados no RS

Presidente demandou aos filiados que só apoiem candidatos do partido na eleição de deputado

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Rosane de Oliveira

Enviar email

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS