Flávio não pode ser punido por usar vídeo com imagem do pai produzida por inteligência artificial

Flávio Bolsonaro na convenção do PL, sábado (25). ALOISIO MAURICIO / FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

De todos os problemas que rondam a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL), o menor deles é ter usado a figura do pai, Jair Bolsonaro, em um vídeo produzido por inteligência artificial. Não há na lei nada que proíba um candidato de usar na convenção do seu partido um vídeo em que deixa claro desde a primeira frase ser um produto de IA. Pedir a inelegibilidade de Flávio por esse motivo é litigância de má-fé.

Da mesma forma, não faz sentido punir Jair Bolsonaro com a volta para a Papuda por causa do dito vídeo. Goste-se ou não do ex-presidente, ele não pode ser responsabilizado por um vídeo do qual não participou. O texto é da assessoria de Flávio, transformado em fala de Bolsonaro por um programa que imita a voz do ex-presidente. Não é deep fake — definição que se aplicaria se alguém fizesse o vídeo tentando enganar o público, como se a voz daquela pessoa fosse verdadeira.

Flávio tem razão quando compara o vídeo a um boneco. E é. A Justiça Eleitoral não pode punir um candidato pelo que não está na lei. O que a legislação proíbe é o uso de manipulação na propaganda eleitoral, seja a favor do candidato, seja contra um adversário. Não é o caso.

Grave foi o que o Flávio fez na reunião com diplomatas, insinuando que o sistema eleitoral não é confiável e colocando as urnas eletrônicas sob suspeição, como fez o pai em 2022. Grave é sua relação com Daniel Vorcaro, de quem recebeu R$ 63 milhões para, supostamente, financiar a produção do filme Dark Horse. Grave é o lobby do irmão junto ao governo dos Estados Unidos para punir o Brasil e que resultou no tarifaço.