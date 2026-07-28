Flávio não pode ser punido por usar vídeo com imagem do pai produzida por inteligência artificial

Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Exagero da oposição
Opinião

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