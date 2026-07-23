Flávio Bolsonaro chega à convenção com a candidatura avariada

Prestes a ser confirmado como candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro não consegue formar alianças. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A conjunção astral é desfavorável para o senador Flávio Bolsonaro neste fim de semana em que sua candidatura a presidente será homologada na convenção nacional do PL. Um conjunto de fatos negativos que se entrecruzam abala o ânimo dos líderes do partido e dos potenciais aliados. Depois de perder o apoio que considerava garantido da federação PP-União Brasil, Flávio tem dificuldade em atrair o Republicanos, outro partido que parecia destinado a encorpar a aliança do principal candidato da direita à sucessão presidencial.

Com Flávio fragilizado, o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, inflacionou o preço do apoio. Quer que o PL seja coadjuvante em Minas, aliando-se ao senador Cleitinho, e entre como parceiro do Republicanos no Amapá e no Tocantins.

E faz pouco caso do apoio do PL em São Paulo. Diz que lá Flávio precisa mais do governador Tarcísio Gomes de Freitas do que Tarcísio dele. Marcos Pereira disse que a tendência é o Republicanos manter a neutralidade na eleição presidencial, o que significaria uma derrota política, a de reforçar a imagem de isolamento, e uma perda pragmática, a do tempo de rádio e TV na propaganda eleitoral.

Em meio à tormenta, Flávio enfim resolveu pedir desculpas a Michelle Bolsonaro e implorar para que ela deixe de lado as divergências e embarque na sua campanha. A madrasta curtiu o vídeo do enteado no Instagram, mas não fez comentários. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, informou que ela vai gravar um vídeo de reconciliação, embora não deva comparecer à convenção em São Paulo porque precisa cuidar do marido que está em prisão domiciliar.

Como se tudo isso fosse pouco, Flávio ainda recebeu nesta quinta-feira (23) a notícia de que o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a Polícia Federal a investigar repasses financeiros para custeio do filme Dark Horse. O foco são os R$ 61 milhões repassados pelo dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, a pedido de Flávio. O que o inquérito vai apurar é se o dinheiro foi mesmo para financiar o filme ou se as remessas para o Exterior estão custeando a estadia de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos.

O primogênito de Jair Bolsonaro ainda precisa explicar ao distinto público a emissão de três notas fiscais no valor total de R$ 1,5 milhão (duas delas canceladas) para duas empresas de fachada do esquema de Vorcaro. Mesmo que só tenha recebido R$ 500 mil, não está claro que tipo de consultoria prestou, nem como é possível tanta coincidência, se primeiro disse que não conhecia Vorcaro e, logo depois, que sua relação com o banqueiro falido se limitou ao pedido de dinheiro para o filme.

Para completar o combo, Flávio arranjou encrenca com a Justiça Eleitoral e aumentou a desconfiança do centrão com sua nova investida contra o sistema eleitoral brasileiro. Ao repetir o que fez o pai, ao colocar em dúvida a lisura do pleito, com informações falsas sobre as urnas eletrônicas, Flávio comportou-se como um moleque sem estatura para ser presidente da República.

Enredo de novela

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É tanta coincidência na vida de Flávio Bolsonaro que nem Walcyr Carrasco, o grande novelista, ousaria de associar a franquia de chocolates Kopenhagen a uma empresa de fachada chamada Copenhagen Consultoria e Assessoria, ligada a Daniel Vorcaro. As duas se entrelaçam na vida de Flávio.

No passado recente, Flávio justificou sua movimentação financeira atípica em dinheiro vivo à lojinha que teve da franquia Kopenhagen em um shopping do Rio de Janeiro. Agora, descobriu-se que seu escritório de advocacia emitiu duas notas fiscais no valor de R$ 1 milhão (posteriormente anuladas) para a Copenhagen Consultoria e Assessoria e uma de R$ 500 mil por serviços prestados à Contábil Corrêa.

De acordo com o portal Metrópoles, as duas empresas têm o mesmo dono e CNPJ no mesmo endereço, um prédio comercial em São Caetano do Sul. O dono não recorda qual foi o serviço prestado pelo doutor Flávio.

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