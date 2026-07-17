Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Nova fase
Notícia

Fim de ciclo: Jairo Jorge abandona a política e assume cargo na Ulbra

Ex-prefeito de Canoas será superintendente de Relações Governamentais e Cidades

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS