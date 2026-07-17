Fim de ciclo: Jairo Jorge abandona a política e assume cargo na Ulbra

Após idas e vindas na prefeitura de Canoas, Jairo Jorge já ocupa novo "gabinete", dessa vez na Ulbra. Emanuelle da Silva Acosta / Divulgação

Depois de enfrentar uma série de percalços em seu último mandato como prefeito de Canoas, com sucessivos afastamentos do cargo pela Justiça, e de perder a eleição de 2024, o jornalista Jairo Jorge decidiu "pendurar as chuteiras". Na segunda-feira (20) ele assume a nova Superintendência de Relações Governamentais e Cidades na Ulbra, voltada ao desenvolvimento dos municípios.

— Estou encerrando meu ciclo na política. Estes últimos 10 anos foram muito difíceis para mim e para a minha família. Penso que já dei minha contribuição, depois de 10 eleições. Na Ulbra, vou usar minha experiência de três mandatos de prefeito para ajudar uma nova geração de prefeitos a qualificar e inovar na gestão. Estou muito motivado — disse Jairo à coluna.

A nova estrutura é estratégica para a universidade. Por meio do projeto Ulbra Cidades, a instituição busca se consolidar como o principal polo de inteligência aplicada à modernização urbana no Sul do Brasil.

Entre as primeiras ações da superintendência estão visitas institucionais a prefeitos da Região Metropolitana e aos municípios que possuem unidades da Ulbra. A meta é fortalecer o relacionamento com as administrações municipais e identificar demandas para atuação da universidade em ensino, pesquisa, extensão e inovação.

A iniciativa responde à crescente necessidade de qualificação técnica diante de novos marcos regulatórios e desafios da gestão pública, como a implementação da nova Lei de Licitações, da reforma tributária, as metas de universalização do saneamento básico, a resiliência climática e a incorporação da Inteligência Artificial na administração pública.

Sob comando de Jairo Jorge, a nova superintendência oferecerá educação executiva, apoio à inovação e consultorias especializadas para prefeituras e câmaras municipais, estimulando parcerias estratégicas voltadas ao desenvolvimento dos 497 municípios gaúchos. Entre as iniciativas previstas estão o lançamento de um MBA em Gestão de Cidades e Governança Pública e de cursos de extensão em Inteligência Artificial e resiliência climática.