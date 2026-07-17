Fim da taxa de licenciamento: governo estuda alternativa para manter cobrança, mas Assembleia deve barrar medida

Documento veicular não é impresso em papel moeda desde 2020. Felipe Nyland / Agencia RBS

Depois de Eduardo Leite vetar o fim da taxa de licenciamento veicular, o governo do Estado estuda a possibilidade de enviar um projeto alternativo à Assembleia Legislativa, prevendo apenas uma redução do valor, em vez da extinção da cobrança. A proposta, ainda incipiente e extraoficial, dependeria de aceitação entre os deputados, que, em junho, aprovaram por unanimidade acabar com a taxa.

Parlamentares da oposição à direita foram sondados nos últimos dias pela base do governo na Assembleia, que sugeriu a ideia para testar a aceitação de uma proposta que concilie os dois lados. O veto de Leite foi criticado por deputados de PL, PP e Novo, que seguem irredutíveis e mantêm a defesa pelo fim da taxa. A esquerda também já declarou ser favorável a acabar com a cobrança e não deve mudar o posicionamento.

— Agora que a sociedade se mobilizou para acabar com essa injustiça, o governo quer apresentar uma proposta paliativa. Não contem comigo para manter uma cobrança injusta ao cidadão ou negociar qualquer criação de taxa — disse Rodrigo Lorenzoni (PP), autor da proposta original.

O texto aprovado em junho acaba com a taxa, com a justificativa de que o valor é cobrado para emissão de um documento — o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) — que atualmente só existe em formato digital.

Mesmo com aval dos deputados da base, Leite vetou a medida, e explicou que o governo perderia R$ 750 milhões por ano em arrecadação. Segundo o governador, 30% do valor é destinado à segurança pública.