Fim da taxa de licenciamento: governo estuda alternativa para manter cobrança, mas Assembleia deve barrar medida

Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Após veto
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Henrique Ternus

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