Fiergs define prioridades da indústria para os pré-candidatos ao governo do RS

Claudio Bier é presidente da Fiergs. Dudu Leal / Fiergs

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Demandas da indústria gaúcha serão entregues aos pré-candidatos ao Palácio Piratini nesta terça-feira (7). Em encontros individualizados, os postulantes a governador do Estado receberão o documento em reunião com a diretoria da Fiergs, na qual terão espaço para apresentar seus planos ao setor industrial.

Foram convidados Gabriel Souza (MDB), Juliana Brizola (PDT) e Luciano Zucco (PL). O critério adotado pela entidade foi de convocar os três mais bem colocados nas pesquisas, em vez de representatividade na Câmara dos Deputados — frequentemente usado em debates —, e por isso Marcelo Maranata (PSDB) não participará da reunião.

Cada candidato terá uma hora para dialogar com representantes do setor industrial. Gabriel será o primeiro a participar, às 16h, seguido por Juliana, às 17h. Zucco será o último e vai encerrar o encontro, às 18h.

Em dezembro do ano passado, o presidente da Fiergs, Claudio Bier, já havia estipulado entre suas tarefas para 2026 ter uma conversa franca com os candidatos, para convencê-los a incorporar ao plano de governo as demandas de um setor fundamental para a economia gaúcha. A principal delas é a de melhorar a infraestrutura do Estado, priorizando reforma das ferrovias, a construção do porto de Arroio do Sal e aprimorar as hidrovias.

— A indústria deve ocupar posição central nos planos de governo. As propostas apresentadas reúnem eixos estratégicos e projetos voltados à redução do Custo Brasil, à inovação, à competitividade, à valorização do capital humano e à recuperação industrial — defende o presidente da Fiergs, Claudio Bier.

Com 120 páginas, o documento com as propostas da indústria para a próxima gestão no governo estadual foi elaborado com a contribuição dos conselhos e comitês temáticos do Sistema Fiergs, e apresenta prioridades no âmbito estadual e federal organizadas a partir de oito eixos:

Relações do trabalho e desenvolvimento do capital humano

Segurança jurídica

Ambiente de negócios, desburocratização e redução do Custo Brasil

Promoção de negócios, atração de investimentos e internacionalização

Inovação e inteligência estratégica

Infraestrutura e logística multimodal

Sustentabilidade e transição energética

Representatividade, articulação institucional e parcerias estratégicas