Expoagas 2026: painel vai reunir candidatos ao governo para debater o futuro do varejo no RS

Expoagas 2026 ocorrerá entre os dias 18 e 20 de agosto. Agas / Divulgação

Quando já estiverem em plena campanha, os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul participarão de um painel promovido pela Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) para que possam expor que propostas têm para o futuro do varejo gaúcho. O evento integra a programação da Expoagas 2026, que ocorre entre 18 e 20 de agosto, no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre.

A Agas quer ouvir dos candidatos que contribuições podem oferecer para o desenvolvimento econômico do Estado, pensando em como fortalecer o ambiente de negócios, estimular o empreendedorismo, reduzir entraves para as empresas e contribuir para o crescimento do varejo.

Gabriel Souza (MDB), Marcelo Maranata (PSDB), Juliana Brizola (PDT) e Luciano Zucco (PL) já confirmaram à associação supermercadista que irão participar.

— Nosso objetivo não é discutir política partidária, mas oferecer aos pré-candidatos a oportunidade de apresentar suas propostas para o varejo e ouvir as demandas de um segmento que movimenta a economia, gera milhares de empregos e está presente em todos os municípios gaúchos — reforça o presidente da Agas, Lindonor Peruzzo Júnior.