Experiência do RS na enchente de 2024 é destaque na Flip 2026, em Paraty, no Rio

Ex-prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas falou durante painel na Flip, nesta sexta-feira (24). Instagram @paulaschild / Reprodução

O trabalho de resposta e reconstrução de Pelotas na enchente de 2024 foi tema de painel na programação da Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip 2026, na manhã desta sexta-feira (24). Prefeita na época da calamidade, Paula Mascarenhas debateu o tema "estratégias territoriais: decisões urgentes para cidades em tempos de mudança climática".

A mesa de conversa contou ainda com a participação do prefeito de Barcarena (PA), Renato Ogawa, e do especialista Silvério Regalado, da ONU-Habitat, que integra o governo de Portugal como secretário da Administração Local e Ordenamento do Território. A mediação foi do coordenador do Observatório Nacional de Mobilidade Sustentável do Insper, Sérgio Avelleda.

No painel promovido pela Casa da Arquitetura, de uma instituição portuguesa de arquitetos, Paula apresentou as ações de prevenção, acolhimento e assistência à população que adotou durante o momento mais crítico da enchente, quando um terço da cidade na Região Sul ficou debaixo d'água.

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— Essa experiência reforçou uma convicção de que planejamento, articulação entre diferentes instituições e comunicação permanente com a população fazem toda a diferença em situações de crise. O pessoal pergunta muito como nós enfrentamos a crise e ainda estamos enfrentando. A preocupação gira em torno de como lidar com a crise com formas inteligentes. Arquitetura pode trazer alternativas urbanísticas para enfrentar isso — exaltou Paula.