Experiência do RS na enchente de 2024 é destaque na Flip 2026, em Paraty, no Rio

Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

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Henrique Ternus

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