Já tem sua "colinha"? Veja a ordem de votação na urna para as eleições

Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Corrida eleitoral
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Rosane de Oliveira

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