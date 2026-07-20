Já tem sua "colinha"? Veja a ordem de votação na urna para as eleições

Eleitores precisam cuidar ordem de votação na urna para não anular voto. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Você já definiu algum dos seus candidatos? Sim, é cedo ainda, mas a coluna se adianta e publica a "colinha" sugerida pela Justiça Eleitoral para chegar diante da urna sabendo os números que precisa digitar.

Os números dos candidatos a presidente e governador já estão definidos — são os mesmos de seu respectivo partido político (veja lista completa abaixo). É preciso esperar as convenções e o registro no Tribunal Regional Eleitoral para ter os números de todos os postulantes à Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados e Senado.

Nesta eleição, cada eleitor terá de escolher seis candidatos: um deputado estadual, um deputado federal, dois senadores, um governador e um presidente.

Preste atenção na ordem de votação, para não correr o risco de anular seu voto. Primeiro, você vai digitar o número do seu candidato a deputado estadual (cinco algarismos). Depois, do deputado federal (quatro dígitos).

Em seguida, o senador número 1 e o senador número 2, ambos com três dígitos. O penúltimo é o governador e o último o presidente da República.

Salve a sua "colinha"

Faça o download neste link ou salve a imagem abaixo.

TRE-RS / Reprodução

Números dos candidatos

Governador

César Pontes (PCO): 29

Gabriel Souza (MDB): 15

Juliana Brizola (PDT): 12

Luciano Zucco (PL): 22

Marcelo Maranata (PSDB): 45

Priscila Voigt (UP): 80

Rejane de Oliveira (PSTU): 16

Presidente