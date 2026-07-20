Já tem sua "colinha"? Veja a ordem de votação na urna para as eleições

Você já definiu algum dos seus candidatos? Sim, é cedo ainda, mas a coluna se adianta e publica a "colinha" sugerida pela Justiça Eleitoral para chegar diante da urna sabendo os números que precisa digitar.
Os números dos candidatos a presidente e governador já estão definidos — são os mesmos de seu respectivo partido político (veja lista completa abaixo). É preciso esperar as convenções e o registro no Tribunal Regional Eleitoral para ter os números de todos os postulantes à Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados e Senado.
Nesta eleição, cada eleitor terá de escolher seis candidatos: um deputado estadual, um deputado federal, dois senadores, um governador e um presidente.
Preste atenção na ordem de votação, para não correr o risco de anular seu voto. Primeiro, você vai digitar o número do seu candidato a deputado estadual (cinco algarismos). Depois, do deputado federal (quatro dígitos).
Em seguida, o senador número 1 e o senador número 2, ambos com três dígitos. O penúltimo é o governador e o último o presidente da República.
Salve a sua "colinha"
Faça o download neste link ou salve a imagem abaixo.
Números dos candidatos
Governador
- César Pontes (PCO): 29
- Gabriel Souza (MDB): 15
- Juliana Brizola (PDT): 12
- Luciano Zucco (PL): 22
- Marcelo Maranata (PSDB): 45
- Priscila Voigt (UP): 80
- Rejane de Oliveira (PSTU): 16
Presidente
- Aldo Rebelo ou Joaquim Barbosa (DC): 27
- Augusto Cury (Avante): 70
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 33
- Edmilson Costa (PCB): 21
- Flávio Bolsonaro (PL): 22
- Heró Bezerra (PRTB): 28
- Hertz Dias (PSTU): 16
- Lula (PT): 13
- Renan Santos (Missão): 14
- Romeu Zema (Novo): 30
- Ronaldo Caiado (PSD): 55
- Rui Costa Pimenta (PCO): 29
- Samara Martins (UP): 80