Enquanto Estado enfrenta travas, Melo celebra início da PPP das escolas em Porto Alegre

Melo concedeu autógrafos a alunos da EMEF José Loureiro da Silva. Alex Rocha / PMPA / Divulgação

Enquanto o governo do Estado enfrenta mais uma suspensão da sua PPP da educação, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, deu ordem de início nesta quinta-feira (16) ao contrato para a reforma e construção de escolas municipais. O modelo da Capital é semelhante ao proposto pelo Palácio Piratini, com previsão de qualificar e manter 97 instituições ao longo de 20 anos. A principal diferença é que, em Porto Alegre, o contrato prevê também a construção de 10 novas escolas.

Melo inaugurou a PPP municipal, intitulada Escola Bem-Cuidada, em um ato na Escola Municipal de Ensino Fundamental José Loureiro da Silva, no bairro Cristal. Já na entrada, foi abraçado por um aluno, que ficou agarrado a ele até chegarem ao salão preparado para o evento.

Depois de apresentar detalhes do contrato que se inicia, Melo foi questionado em entrevista à imprensa sobre a medida cautelar que suspendeu o leilão no âmbito do Estado. O prefeito evitou fazer comentários, mas garantiu que o contrato municipal não corre riscos.

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— Isso é matéria vencida. Nós estamos assinando aqui um processo público, com grande transparência, com boa participação, que teve um consórcio vencedor que cumpriu todas as etapas. Inclusive com contestações de outras empresas, administrativamente e judicialmente. Isso é um tempo que passou. Evidentemente, agora, tem que cumprir o contrato. E o consórcio vai cumprir o contrato com uma boa fiscalização e com as boas entregas. Esse assunto está totalmente resolvido — afirmou.