Deputados de direita trocam farpas sobre PL que exige guias de turismo para passeios no RS 

Deputados Felipe Camozzato (Novo) e Gustavo Victorino (Republicanos) Fernando Gomes, Celso Bender / ALRS / Dilvugação

Um projeto de lei sobre passeios turísticos conseguiu algo raro na Assembleia Legislativa gaúcha: dividir o plenário e provocar enfrentamentos entre deputados que tradicionalmente ficam do mesmo lado. O projeto em questão, aprovado nesta terça-feira (30), criou a obrigatoriedade da presença de guia em excursões de turismo que se originem no Rio Grande do Sul.

A proposta, que recebeu 23 votos "sim" e 18 votos "não", diz que todas as excursões de turismo e os passeios turísticos com mais de 15 pessoas só pode ser realizado com a presença de guias de turismo, quando for organizado por uma empresa de turismo.

Nos próximos dias, o projeto aprovado será enviado para o governador Eduardo Leite. Se Leite sancionar a lei, as novas regras entram em vigor. Se vetar, o tema volta para reanálise da Assembleia.

As exceções

Uma emenda aprovada junto com o projeto criou as seguintes exceções à regra: deslocamentos para a participação em eventos esportivos; excursões de cunho religioso; deslocamentos para eventos de natureza corporativa; excursões com finalidade comercial.

Também não precisam de guias, conforme a emenda aprovada ao projeto, as excursões organizadas por instituições de ensino; os deslocamentos promovidos por entidades sindicais, associações comunitárias e organizações sem fins lucrativos, sem finalidade turística preponderante; e as excursões organizadas pela administração pública.

Deputados de direita trocam farpas sobre projeto

O deputado Felipe Camozzato (Novo) foi o primeiro a subir na tribuna para criticar a proposta.

— A visão de Estado de alguém de direita, um liberal, é de tirarmos os entraves. Me parece que o texto remanescente, mesmo com a emenda aprovada, ainda impõe restrições onerosas. Por exemplo, um grupo de mães que junta 16 aposentadas, por exemplo, e vai para o Natal Luz em Gramado, pela lei, vira ilegal sem um guia contratado — criticou Camozzato, que encontrou eco na fala seguinte, do deputado Claudio Branchieri (Podemos).

O autor do projeto, deputado Gustavo Victorino (Republicanos), respondeu aos dois.

— Eu estou vendo que esse projeto de lei está encontrando alguma resistência e essa resistência me parece absolutamente desencontrada da realidade. Está me parecendo que não leram o projeto. Desculpe a sinceridade. Esse projeto é exatamente igual a leis que existem em vários estados brasileiros — disse Victorino, argumentando que os fretamentos de ônibus e vans não serão impactados pela nova lei.

O autor da proposta argumentou ainda que semanalmente ocorrem acidentes fatais que poderiam ser evitados se houvesse a exigências de guias.

— Desconhecer essa profissão, na minha opinião, é algo muito grave. E mais grave ainda é saber que a cada semana nós temos uma tragédia no Brasil envolvendo a falta de um guia turístico. Porque o guia é preparado para situações de emergência — acrescentou Victorino.

Camozzato rebateu, acusando Victorino de não saber o que significa liberdade econômica.

— Confesso que fiquei chateado de o senhor falar que a gente não sabe ler e que não éramos para vir com questões de liberdade econômica para confrontar o projeto. Pois bem, talvez o senhor não saiba o que é liberdade econômica, mas começa em vida, liberdade e propriedade. Três princípios básicos — acrescentou Camozzato, argumentando que o projeto viola o princípio da propriedade.

A provocação foi devolvida:

— Eu acho que o ilustre deputado Camozzato não entendeu quando eu disse “não sabe ler”. É uma questão de compreensão. Quer ver uma coisa? O senhor sabe qual é a diferença entre uma agência de viagem e uma operadora de turismo? Não sabe! E mais, eu achei engraçado porque descobri que eu não sou de direita. Eu não sou de direita? Eu fico perguntando, o que é que eu sou então? — respondeu Victorino.