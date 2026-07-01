Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Na Assembleia
Notícia

Deputados de direita trocam farpas sobre PL que exige guias de turismo para passeios no RS 

Regra vale para excursões de turismo com mais de 15 pessoas, quando for organizado por empresa de turismo. Autor da proposta diz que lei não impactará fretamentos de ônibus e vans

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Gabriel Jacobsen

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