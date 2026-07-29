Crescimento de Renan Santos é a principal novidade da pesquisa Atlas/Bloomberg 

Com 7,8%, Renan Santos se distancia dos demais e desponta atrás de Lula e Flávio. CNM / Divulgação

Divulgada na manhã desta quarta-feira (29), a pesquisa Atlas/Bloomberg sobre a sucessão presidencial mostra a liderança consolidada do presidente Lula (PT) nos cenários de primeiro e segundo turnos. A principal novidade é o crescimento de Renan Santos (Missão), que se distancia de Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo). No primeiro turno, Lula tem 44,9%, Flávio Bolsonaro (PL), 35,8%, Renan Santos, 7,8%, Caiado, 3,1% e Zema, 2,8%. Os demais candidatos somam 4%.

No segundo turno, Lula venceria qualquer um dos concorrentes, incluindo opções que não estão na lista de candidatos, como Michelle Bolsonaro. Na disputa direta com Flávio, Lula teria 49,2% e o senador, 42,9%. Nulos, brancos e entrevistados que não souberam responder somam 7,9%.

Diante de Caiado, Lula teria 48,2% e o ex-governador de Goiás 38,9%. Com Zema, Lula faria 48,6% e o ex-governador de Minas, 39,6%. Contra Renan Santos, Lula teria 47,6% e o candidato do Missão, 30,2%. Michelle, que não é candidata, teria percentual semelhante ao de Flávio, o que confirma a força do bolsonarismo: 42,5% contra 48,8% de Lula.