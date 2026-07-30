Corrida contra o tempo: sete vagas de suplente ao Senado no RS seguem em aberto na reta final das convenções

Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

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Henrique Ternus

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