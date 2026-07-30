Corrida contra o tempo: sete vagas de suplente ao Senado no RS seguem em aberto na reta final das convenções

Nem todos os candidatos ao Senado no RS sabem quem terão nas suas suplências. Montagem com fotos de Carlos Macedo / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Com 16 vagas a serem preenchidas, sete suplentes dos candidatos ao Senado no RS ainda estão indefinidos, faltando poucos dias para o fim do prazo em que os partidos devem homologar seus candidatos e apoios. Até agora, apenas Manuela D'Ávila (PSOL), Paulo Pimenta (PT) e Renato Jaguarão (Cidadania) concluíram a montagem das chapas.

Enquanto o suplente dos deputados é definido de acordo com a votação — se um partido elege cinco candidatos, o sexto mais votado se torna o primeiro suplente e assim sucessivamente —, na disputa pelo Senado cada concorrente deve indicar dois nomes para a suplência, posição que acumulam até o final do mandato de oito anos do titular. São os suplentes que assumem a cadeira em caso de afastamento.

As escolhas costumam levar em conta alinhamento político e ideológico, capacidade de agregar votos ao candidato e negociações entre os partidos por vagas e espaço nas coligações.

Com indicações confirmadas em junho e chanceladas pelas convenções dos partidos, Pimenta terá Vieira da Cunha (PDT) como primeiro suplente e Tamyres Filgueira (PT) na segunda vaga. Manuela indicou dois petistas para sua chapa: Henrique Fontana será o primeiro suplente e Lucas Caregnato, o segundo.

Com chapa pura, Jaguarão escolheu dois vereadores do seu partido para compor sua suplência. De Pelotas, Paulo Coitinho será o primeiro suplente, enquanto a segunda vaga ficará com Cleiton Niesciur, de Horizontina. Milton Cardoso (PSDB), dupla de Jaguarão na disputa, escolheu a produtora rural Josi Martins, de Arroio Grande, para ser sua primeira suplente. A segunda vaga ainda não foi definida, mas Milton tem a intenção de indicar mais uma mulher.

Marcel van Hattem (Novo) foi o primeiro a confirmar seu suplente. No início de junho, anunciou Sérgio Turra (PP) para a vaga. A segunda suplência, entretanto, ainda está em aberto. Ubiratan Sanderson (PL) tem a situação oposta: seu segundo suplente será Ernani Mello (PL), que foi candidato a prefeito de Erechim em 2024. Mesmo sem nome, a primeira vaga tem dono e será uma indicação do PP, que corre contra o tempo para confirmar um nome até a convenção, no sábado (1º).

O partido negociou a suplência com o jornalista Cleber Benvegnú, que acabou recusando a oferta. Ele está afastado da agência da qual é sócio e atua como consultor político da campanha de Luciano Zucco (PL) ao governo do Estado. Nos bastidores, também se falou em sondagens a Ana Amélia Lemos, mas, além de aliados entenderem que seria um desprestígio indicar uma ex-senadora à suplência, a jornalista não teria a intenção de deixar de participar dos programas de televisão dos quais faz parte atualmente.

Sozinhos, por enquanto

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Entre os governistas, nem Germano Rigotto (MDB) nem Frederico Antunes (PSD) conseguiram avançar nas conversas. O ex-governador tem preferência por indicar uma mulher para sua suplência, ciente de que a chapa majoritária não conta com nenhuma candidata do sexo feminino. A favorita seria Valéria Leopoldino, esposa de Sebastião Melo, mas ela resiste à ideia, principalmente por não querer criar constrangimentos ao prefeito com a base aliada, da qual o PL faz parte.

Com prazo apertado, tanto Rigotto quanto Frederico planejam ter seus indicados confirmados até as convenções dos partidos no final de semana. O MDB se reúne no sábado (1º), um dia antes do PSD.

Como estão as chapas

Frederico Antunes (PSD)

Duas vagas indefinidas

Germano Rigotto (MDB)

Duas vagas indefinidas

Manuela D'Ávila (PSOL)

Primeiro suplente: Henrique Fontana (PT)

Segundo suplente: Lucas Caregnato (PT)

Marcel van Hattem (Novo)

Primeiro suplente: Sérgio Turra (PP)

Segundo suplente: indefinido

Milton Cardoso (PSDB)

Primeiro suplente: Josi Martins (PSDB)

Segundo suplente: indefinido

Paulo Pimenta (PT)

Primeiro suplente: Vieira da Cunha (PDT)

Segunda suplente: Thamyres Filgueira (PT)

Renato Jaguarão (Cidadania)

Primeiro suplente: Paulo Coitinho (Cidadania)

Segundo suplente: Cleiton Niesciur (Cidadania)

Ubiratan Sanderson (PL)