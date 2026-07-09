Corrida ao Piratini: candidatos intensificam preparação para a largada oficial da campanha

Pré-candidatos organizam últimos detalhes antes das convenções partidárias. Montagem / Divulgação

Os pré-candidatos ao governo do Estado devem aproveitar os últimos dias antes de ingressarem no período oficial de campanha para realizar os derradeiros compromissos no Interior, encaminhar planos de governo e dar início à captação de materiais para divulgação das candidaturas. O prazo para as convenções partidárias que oficializam os candidatos se inicia em 20 de julho e se estende até o dia 5 de agosto, 10 dias antes do registro das candidaturas e do início efetivo do período eleitoral.

Gabriel Souza (MDB) tem uma das agendas mais intensas, pois tem de conciliar os compromissos do mandato como vice-governador com as demandas da pré-candidatura. Além dos encontros partidários, as participações em debates e painéis ocupam boa parte do tempo do emedebista, que tem feito de questão de participar de todos os possíveis. Desde maio, são mais de 100 convites aos pré-candidatos para exporem suas ideias a entidades representativas, empresários e veículos da imprensa, englobando o período até o segundo turno.

Afeito aos estudos, Gabriel não se furta de reservar tempo para se preparar sobre os assuntos que serão abordados em cada evento. Até a convenção do MDB, marcada para 1º de agosto, o vice-governador vai participar dos últimos encontros do movimento Vozes do Rio Grande — a partir do qual está sendo elaborado o plano de governo, já em fase final de construção — e seguirá com gravação de conteúdos focados para as redes sociais.

Juliana Brizola (PDT) mantém o ritmo de agendas pelo Interior, apresentando o movimento Coração Gaúcho em diversas regiões. Com mais tempo disponível por não ocupar cargo eletivo, a pedetista tem mantido agendas mais individuais com empresários e representantes de setores estratégicos do Estado.

A partir da próxima semana, Juliana vai intensificar as reuniões dedicadas a estudar o plano de governo que vem sendo elaborado para a chapa da esquerda, e planeja fazer imersões temáticas sobre as propostas e com a equipe de comunicação, com quem vai alinhar estratégias de divulgação da candidatura e fará gravação de material para ser usado na campanha. A convenção do PDT está marcada para o dia 25 de julho.

Também com mandato ativo, o deputado Luciano Zucco (PL) tem dividido as semanas entre idas a Brasília, onde participa de sessões na Câmara e articula a votação de pautas prioritárias, e as viagens pelo Interior para se apresentar como alternativa ao Palácio Piratini. O caso mais emblemático foi a ausência no debate promovido pela Federasul, em que Zucco optou por articular a aprovação da renegociação das dívidas dos agricultores no Senado.

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Zucco será o primeiro dos principais postulantes a ser confirmado na disputa estadual, já que o PL tem convenção marcada para 22 de julho. Até lá, o pré-candidato focará em agendas internas da campanha, como a organização do comitê, que terá dois representantes de cada partido da coligação. Zucco também planeja fazer imersões no plano de governo e, ainda esta semana, deve fazer as fotos oficiais para usar na campanha.

De olho no retrospecto

Mesmo em último lugar nas pesquisas entre os quatro, Marcelo Maranata (PSDB) segue motivado pelo histórico do Estado de eleger "zebras". Nos próximos dias, os compromissos vão se concentrar em Porto Alegre e na Região Metropolitana, entre reuniões com representantes de entidades e movimentos sociais, como o ato de apoio à CMPC em Barra do Ribeiro, marcado para 10 de julho.