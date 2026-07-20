Convenção que confirmará candidatura de Juliana Brizola terá temática tradicionalista

Com previsão de reunir 3 mil pessoas no próximo sábado (25), na Casa do Gaúcho, em Porto Alegre, o ato político que oficializa a coligação de Juliana Briuzola (PDT) e Edegar Pretto (PT) terá temática tradicionalista. A recomendação é para que todos os participantes usem o lenço vermelho dos maragatos no pescoço.
O deputado estadual Luiz Marenco (PDT) postou no Instagram um chamado para a convenção declamando um poema em que destaca a simbologia do lenço maragato.
Para que ninguém seja pego desprevenido, haverá uma tenda do lado de fora da Casa do Gaúcho com experts ensinando a fazer o nó do lenço gauchesco.
A convenção do PDT começa às 8h. O ato político de lançamento da chapa de Juliana e Edegar se inicia às 11h, com a presença de líderes dos oito partidos que compõem a coligação — PDT, PT, PSOL, PSB, PCdoB, PV, Rede e Avante.
O encontro, que tem previsão de reunir mais de 3 mil pessoas, contará com a presença dos pré-candidatos ao Senado, Manuela D’Ávila (PSOL) e Paulo Pimenta (PT), além de diversas lideranças partidárias da coligação.
— Esse momento é histórico para o povo gaúcho. Estamos na véspera de um ciclo eleitoral importante, em um cenário nunca antes visto em nosso Estado. Um encontro de lideranças políticas que deixaram de lado suas diferenças em favor do povo gaúcho, se unindo à nossa pré-candidatura. É o olhar daqueles que sabem qual o dever da política, que é servir às pessoas. É isso que o povo do Rio Grande do Sul precisa — disse Juliana sobre a união com o PT.