Convenção que confirmará candidatura de Juliana Brizola terá temática tradicionalista

Chapa de Juliana e Edegar será oficializada no próximo sábado. Thiago Lopes / Divulgação

Com previsão de reunir 3 mil pessoas no próximo sábado (25), na Casa do Gaúcho, em Porto Alegre, o ato político que oficializa a coligação de Juliana Briuzola (PDT) e Edegar Pretto (PT) terá temática tradicionalista. A recomendação é para que todos os participantes usem o lenço vermelho dos maragatos no pescoço.

O deputado estadual Luiz Marenco (PDT) postou no Instagram um chamado para a convenção declamando um poema em que destaca a simbologia do lenço maragato.

Para que ninguém seja pego desprevenido, haverá uma tenda do lado de fora da Casa do Gaúcho com experts ensinando a fazer o nó do lenço gauchesco.

A convenção do PDT começa às 8h. O ato político de lançamento da chapa de Juliana e Edegar se inicia às 11h, com a presença de líderes dos oito partidos que compõem a coligação — PDT, PT, PSOL, PSB, PCdoB, PV, Rede e Avante.

O encontro, que tem previsão de reunir mais de 3 mil pessoas, contará com a presença dos pré-candidatos ao Senado, Manuela D’Ávila (PSOL) e Paulo Pimenta (PT), além de diversas lideranças partidárias da coligação.