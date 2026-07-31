Como os gaúchos avaliam o governo Leite, área por área

Avaliação geral é que governo Leite é regular. Mauricio Tonetto / Divulgação

Além de ouvir o eleitor gaúcho sobre sua intenção de voto para governador e senador, a Quaest pediu aos entrevistados que avaliassem o desempenho do governo Eduardo Leite de três formas. Primeiro, se aprovam ou desaprovam. Segundo, por meio de conceitos positivo, regular e negativo. Por fim, sobre o desempenho de cada área.

Como a coluna já informou, 48% aprovam o governo e 42% desaprovam. Para 41% o governo regular, 31% consideram positivo e 25% negativo. Os dois números são coerentes, já que o regular contempla um espectro que vai do negativo ao positivo.

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Quando se abre área por área, o regular predomina em todas, como mostra a tabela abaixo. As áreas que lideram no conceito positivo são educação e atração de empresas, com 33%. A educação fica à frente no global porque tem 39% de regular e 28% de negativo, enquanto atração de empresas soma 36% de regular e 31% de negativo.