Comissão de Ética começa a analisar se Mauro Pinheiro cometeu violência política de gênero contra vereadora do PT

A Comissão de Ética da Câmara de Porto Alegre começou a analisar se o vereador Mauro Pinheiro (PP) cometeu violência política de gênero contra a vereadora Juliana de Souza (PT), durante uma sessão plenária, em 13 de maio deste ano. Na oportunidade, Mauro Pinheiro retirou o microfone que era utilizado pela vereadora enquanto ela se manifestava em plenário.

Na última semana, o corregedor da Comissão de Ética, Hamilton Sossmeier (Podemos), emitiu parecer favorável ao andamento da investigação contra Pinheiro. De acordo com Sossmeier, a avaliação leva em conta apenas critérios de admissibilidade, sem fazer análise do mérito – ou seja, sem opinar se Pinheiro cometeu ou não a infração.

Esta avaliação ficará para o vereador Aldacir Oliboni (PT), que será o relator do caso na Comissão de Ética. Se o petista entender que houve violência política de gênero, deverá sugerir uma punição ao vereador no seu parecer. O caso foi distribuído para Oliboni seguindo a regra do sorteio por ordem alfabética.

Contudo, por se tratar de suspeita de violência política contra a mulher, a denúncia será analisada pela Procuradoria da Mulher da Câmara antes de o relator emitir seu parecer. Atualmente, a procuradoria é chefiada pela vereadora Comandante Nádia (PL).