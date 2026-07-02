Começa a busca por recursos para a construção do hospital universitário em Uruguaiana

Diretora do campus Uruguaiana, Cheila Stopiglia, apresentou a demanda aos deputados gaúchos em Brasília. Unipampa / Divulgação

A Universidade Federal do Pampa (Unipampa) está avançando para atender a uma demanda antiga da Fronteira Oeste, e já deu início ao processo de contratação da empresa que fará o projeto de construção do hospital universitário em Uruguaiana. São R$ 7 milhões reservados para esta etapa, já obtidos pela universidade. O próximo passo é conquistar o valor para a construção e compra de equipamentos, estimado em R$ 300 milhões.

Para isso, uma comitiva da Unipampa foi a Brasília na quarta-feira (30) para uma reunião com a bancada gaúcha, para quem demandaram uma emenda de R$ 25 milhões entre as obras de continuidade. Segundo a comitiva da universidade, o valor já é suficiente para o início das obras, previsto para 2027 com duração de 3 a 4 anos.

— Temos sinalização do governo do Estado de uma contrapartida. Fizemos uma divisão menor para poder dar o pontapé e depois vamos completando conforme a disponibilidade de orçamento. Lá no final, vai se precisar de um valor maior para o mobiliário, estimado em R$ 150 milhões — explicou a diretora do campus Uruguaiana, Cheila Stopiglia.

O plano é construir um hospital de média e alta complexidade para atendimento adulto e pediátrico, com foco estratégico em urgências, UTI e especialidades críticas. A previsão é que a estrutura comporte ainda 195 leitos.

A Fronteira Oeste enfrenta um déficit de cobertura hospitalar com ausência de um hospital regional. Hoje, pacientes de Uruguaiana que necessitam de atendimento de média e alta complexidade precisam se deslocar até Santa Maria (365 quilômetros) ou Porto Alegre (632 quilômetros).

No final do ano passado, a Unipampa assinou no Ministério da Educação (MEC) o acordo de cooperação técnica com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) — que mudou de nome e agora é HU Brasil — para a construção do hospital universitário da instituição no campus Uruguaiana. O termo destravou a elaboração de estudos e o planejamento do novo hospital, cuja manutenção ficará sob a responsabilidade da HU Brasil.