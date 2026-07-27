Combate ao feminicídio: Juliana Brizola apresenta primeiro programa do plano de governo

Rodeada de mulheres, Juliana apresentou programa ao lado de Alberto Kopittke e do vice Edegar Pretto. Fernando dos Santos / Divulgação

Recém-confirmada pelo PDT como candidata a governadora, Juliana Brizola se antecipou aos adversários e já apresentou um dos pilares que estará no seu programa de governo. Baseado em 12 compromissos para redução dos feminicídios no Estado, a pedetista apresentou um plano de prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres, em evento na sede do partido, nesta segunda-feira (27).

Elaborado com a ajuda do consultor Alberto Kopittke, o plano foi batizado de RS Mulher Segura — semelhante ao RS Seguro, do atual governo estadual, que abrange a segurança pública de maneira geral. As propostas de Juliana para enfrentar e prevenir feminicídios no Estado estão baseadas em quatro pontos centrais: gestão e governança, para liderar, integrar e monitorar; prevenir, para mudar a cultura e identificar cedo; proteger, para interromper a violência; e recomeçar, para recuperar a autonomia da mulher.

— Diferente do homicídio, que é muito concentrado, o desafio é que os feminicídios e a violência contra a mulher são estaduais. A gente precisa realmente que todos os prefeitos entrem no que estamos chamando de sistema único de proteção. Hoje, cada cidade, principalmente as maiores, tenta fazer os seus programas, mas não temos sistema de risco, de acompanhamento de casos. Vamos integrar e fazer do Estado um indutor para ajudar todo esse sistema. É um processo, não é da noite para o dia — explica Kopittke.

Uma das grandes inspirações é o sistema VioGén, criado na Espanha em 2007 para monitorar e oferecer proteção às vítimas de violência de gênero. A partir de um questionário respondido pela mulher, o modelo avalia riscos de novas agressões e conecta dados entre órgãos policiais, de Justiça, governos, escolas e instituições de saúde e assistência social. Um sistema integrado classifica o nível de risco das mulheres e faz alertas para acompanhamento de cada caso, e os casos mais graves são discutidos em reuniões integradas até que uma saída segura seja efetivada.

Outro exemplo vem da Inglaterra, e deu a ideia para a criação do Programa Protetoras, incluído no plano de prevenção proposto por Juliana. As mulheres terão acompanhamento individualizado de uma profissional que, como descreveu Kopittke, se transforma numa espécie de "melhor amiga" da vítima.

— A saída desse relacionamento, dessa situação de violência, demora, é muito complexa, pela dependência econômica e psicológica. Demora de um a dois anos para essa situação ser superada. Esse programa de acompanhamento que vem da Inglaterra é muito bem avaliado, se conecta com a gestão de casos nos territórios.