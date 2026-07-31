Com ameaça de desistência, veto a candidato gera crise na convenção do PSDB e Cidadania

Maranata impediu candidatura de vereador de Guaíba a deputado estadual. Bruno Todeschini / Grupo RBS

Deu treta na convenção da federação PSDB-Cidadania, um casamento problemático desde o início. Apesar da promessa do presidente estadual do PSDB, Moisés Barbosa, de que um partido não interferiria nas questões internas do outro, uma questão paroquial quase fez o candidato a governador, Marcelo Maranata, desistir de concorrer.

Na hora de fechar as nominatas de candidatos a deputado federal e estadual, Maranata resolveu vetar o vereador Tiago Green, do Cidadania. Disse, de acordo com uma testemunha, que se Tiago fosse candidato acabaria com o seu casamento com Deisi Maranata. Ocorre que Deisi é candidata a deputada estadual pelo Podemos (que integra a coligação com o PL, de Luciano Zucco) e não quer um concorrente no seu quintal.

Com os ânimos exaltados, entrou em cena a turma do deixa disso, com uma proposta alternativa: homologar as candidaturas a governador, vice e senador e deixar para o dia seguinte (esta sexta-feira, no caso) a decisão sobre as listas para a Câmara e a Assembleia. Na reunião desta sexta-feira (31), a cúpula da federação, com maioria tucana, aprovou a exclusão de Tiago.

A direção do Cidadania pediu que a exclusão constasse em ata e resolveu recorrer à direção nacional, mas, depois de um contato com o presidente Alex Manente e ponderações internas, Tiago resolveu aceitar que não será candidato, a contragosto.

À coluna, o vereador lembrou que até pouco tempo atrás era o único em Guaíba na oposição de Maranata, que deixou o cargo de prefeito em abril para poder concorrer. Depois de dois dias conturbados, relatou indignação e frustração com a situação.

— Estava com a campanha engajada, ainda ontem de manhã pediram o nome que eu usaria na urna. Sentimento é de quebra de democracia. Vou deixar esfriar a cabeça e na segunda-feira farei um pronunciamento sobre a situação — relatou Tiago.

Maranata se limitou a dizer que foi uma "decisão da federação" e classificou o episódio como uma "coisa pequena", mas afirmou que o presidente do grupo político, Moisés Barboza, é quem deveria se manifestar. Em nota, Moisés afirmou que Tiago desrespeitou o estatuto da federação e que o processo que o tirou da disputa foi "democrático".

Leia a nota na íntegra

"Não existiu veto a ninguém, houve homologação unânime por parte da Federação das candidaturas majoritárias e proporcionais com exceção de dois pré candidatos, um do PSDB e outro do Cidadania.

Está previsto no Estatuto de nossa Federação o julgamento político sobre homologações de candidaturas.

O pré candidato em questão desejava homologar sua candidatura mas na Convenção que isso ocorreria ele publicamente rejeitou a candidatura majoritária da Federação, desrespeitando o Estatuto da nossa Federação. Um verdadeiro desrespeito registrado em vídeo. A decisão contou com repúdio ao comportamento dele por parte de integrantes do seu próprio partido e sua não aprovação contou com voto também do cidadania.

Foi uma votação que teve 7 votos contra 4 e uma abstenção. É um processo democrático usual, para julgar politicamente os nomes a serem aprovados.

Somos uma federação séria que defende seu estatuto e espera postura ética e fidelidade as decisões. Se alguém não acredita em um projeto não pode querer fazer parte dele! Isso deveria ser um principio para todos, eu jamais aceitaria alguém do PSDB fazendo isso com a candidatura do Cidadania que é nosso federado. Me surpreende alguém querer transformar isso em algo menor ou até mesmo fofoca.