Com a morte de Carlos Bastos, jornalismo político perde uma das suas referências

Jornalista Carlos Henrique Esquivel Bastos morreu nesta terça-feira (21), aos 91 anos, em Porto Alegre. Marco Couto / Reprodução

Assim que se espalhou a notícia da morte do jornalista Carlos Bastos, o Bastinhos, nesta terça-feira cinzenta, dezenas de colegas usaram as redes sociais e grupos de WhatsApp para falar do homem gentil que foi referência para profissionais de diferentes gerações. Perdemos um homem que tinha o jornalismo nas veias e que, mesmo depois de aposentado, se manteve atento aos fatos, fazendo análises com aquela visão aguda de quem viu um pouco de tudo em nove décadas de vida.

Bastos foi testemunha privilegiada dos principais fatos que moldaram a segunda metade do século 20 e as primeiras décadas do 21 na política, como repórter, editor e assessor de políticos. Não há como separar o profissional consagrado do ser humano generoso que nunca se furtou em compartilhar seu conhecimento com os novatos. Estava sempre disposto a ajudar quem precisasse de uma dica, um conselho, um ou o simples telefone de uma fonte que só constava da sua agenda.

A simplicidade contrastava com a condição de oráculo de políticos e jornalistas. Não se gabava de sua história nem dos talentos que descobriu e impulsionou no mercado de trabalho. Eram os profissionais por ele lapidados que gostavam de contar como ganharam o primeiro impulso e o quanto aprenderam com o mestre de voz serena e pulso firme.

Bastinhos foi testemunha privilegiada da forma como Leonel Brizola conduziu o Movimento da Legalidade, em 1961. Ele não ouvira falar. Estava lá, no porão do Palácio Piratini, ao lado de outro ícone, o jornalista Flávio Tavares, naqueles dias tensos em que a população se aglomerou na Praça da Matriz e Brizola conseguiu assegurar a posse de João Goulart, após a renúncia de Jânio Quadros.

O jornalista que em vida se transformou em unanimidade viu a ditadura nascer do golpe de 1964 e morrer de inanição. Acompanhou a ascensão e queda de políticos que pareciam promissores mas não desabrocharam. Entrevistou praticamente todos os protagonistas da política do Rio Grande do Sul em mais de meio século e conseguiu a proeza de ser respeitado na esquerda e na direita, apesar de sua ligação transparente com o trabalhismo. Na superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa mostrou o mesmo profissionalismo que exibira no comando de equipes nas redações.

De todos os encontros com Bastos, vou lembrar com especial carinho o almoço organizado por Nílson Souza, a pedido de "sir" Jayme Sirotsky, um dos mais queridos amigos de Bastos, para reunir a "velha guarda do jornalismo".

A sala do Restaurante Santo Antônio, decorada com capas antigas de jornais, ficou lotada de jornalistas e amigos da dupla bem-humorada. Somávamos naquela sala alguns milhares de anos de idade — e alguns séculos de tempo de serviço. Era inevitável que o encontro fosse carinhosamente chamado de almoço dos dinossauros.