Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Referência
Opinião

Com a morte de Carlos Bastos, jornalismo político perde uma das suas referências

Jornalista testemunhou os principais fatos da segunda metade do século 20 e do início de 21

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