Candidatos gaúchos aparecem no top 10 nacional de arrecadação em vaquinha online

Van Hattem e Humberto Matos lideram arrecadação entre os candidatos do RS. Montagem com fotos de Iago Ministério e do Instagram / Divulgação/ Reprodução

Às vésperas do início da campanha, diversos políticos estão recorrendo às vaquinhas online para receber contribuições de apoiadores. Pela plataforma Quero Apoiar, a mais utilizada entre as que estão homologadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), dois gaúchos figuram entre os 10 que mais receberam recursos: Marcel van Hattem (Novo) e Humberto Matos (PCdoB).

Até as 16h desta sexta-feira (31), Van Hattem aparecia em terceiro colocado, com R$ 451.789,52 recebidos de apoiadores. O candidato ao Senado recebeu doações de 5.257 pessoas, uma média de R$ 85 por pessoa. A meta cadastrada na plataforma é alcançar R$ 500 mil.

Em sexto colocado aparece Matos, candidato a deputado estadual pelo PCdoB. Foram R$ 168.440,39 recebidos até agora, de 2.380 apoiadores — uma média de R$ 70 por pessoa.

O campeão de doações é o candidato à Presidência pelo Missão, Renan Santos, que acumula R$ 1.168.674,28 em doações recebidas. Até agora, são 19.513 pessoas que decidiram financiar parte da campanha do estreante. Candidato a deputado federal em Pernambuco, Jones Manoel (PSOL) é o segundo, com R$ 509.505,74 arrecadados a partir da contribuição de 10.728 apoiadores.

Esta é a terceira eleição nacional em que os candidatos podem arrecadar recursos por meio de crowdfunding, as vaquinhas virtuais. O financiamento coletivo é autorizado pelo TSE, que aprova o cadastro de empresas homologadas a intermediar o processo, conforme a Lei das Eleições. Empresas são proibidas de doar dinheiro para financiar campanhas eleitorais.

Repartição do fundo eleitoral

Além das contribuições de pessoas físicas, os candidatos também podem receber uma fatia do fundo eleitoral. De acordo com o TSE, R$ 5 bilhões estão disponíveis para repartição entre os partidos, que definem individualmente os critérios de distribuição para os Estados e entre os candidatos.

O montante a que cada partido tem direito leva em conta a representatividade no Congresso Nacional. Há uma cota de 2% que é dividida igualmente entre todas as legendas.