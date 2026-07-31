Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Dinheiro para a campanha
Notícia

Candidatos gaúchos aparecem no top 10 nacional de arrecadação em vaquinha online

Marcel van Hattem (Novo), que disputará o Senado, e Humberto Matos (PCdoB), postulante à Assembleia, já receberam mais de meio milhão de reais somados

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Henrique Ternus

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