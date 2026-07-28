Candidatos ao Senado no RS começam a preparar comerciais para horário eleitoral gratuito

Vestindo camisa na cor amarela, Pimenta foi à Orla do Guaíba fazer as primeiras gravações para a campanha televisionada. Eduardo Ferreira / Divulgação

A poucos dias de estrelarem o horário eleitoral gratuito em rádio e televisão, os candidatos ao Senado no RS já começam a preparar os programas que serão exibidos ao eleitorado (veja, no final do texto, quanto tempo cada um terá à disposição). Dos oito postulantes, Paulo Pimenta (PT) foi quem deu a largada nas gravações e já prepara os materiais de divulgação. O restante aguarda pelas convenções ou marcou na agenda para iniciar as produções na semana que vem.

Pimenta começou as filmagens no último domingo (26) pela manhã, em Porto Alegre, com uma equipe de pelo menos seis pessoas. Na Orla do Guaíba, no trecho próximo ao Museu Iberê Camargo, o petista gravou uma série de vídeos sobre temas variados. Num deles, que deve ser o primeiro a ser veiculado nas redes sociais e na televisão a partir de 16 de agosto, Pimenta se apresenta e diz que quer ser senador para representar todos os gaúchos.

Da mesma sessão de gravação, o candidato aproveitou para produzir um vídeo que já foi divulgado nesta terça-feira (28), em que fala da atuação como ministro da Reconstrução e "construtor de pontes". A peça é uma resposta às críticas que recebeu por afirmar que o governo federal reformou ou refez mais de 800 pontes no Estado após a enchente de 2024.

Germano Rigotto (MDB) e Marcel van Hattem (Novo) também fizeram gravações mais elaboradas, mas, por enquanto, os conteúdos só serão aproveitados nas redes sociais. O emedebista tem divulgado vídeos apresentando suas ideias para um eventual mandato, e planeja iniciar as gravações para televisão a partir do final de semana, após a convenção do MDB que vai homologar sua candidatura no sábado (1º).

Van Hattem divulgou, na segunda-feira (27), material gravado em frente ao Congresso Nacional, com produção mais elaborada. Ao lado de Ubiratan Sanderson (PL), sua dupla na disputa pelo Senado, o candidato do Novo defende a eleição dos dois nomes da direita:

— Por isso, nessas eleições, quem é Sanderson é Marcel — diz o candidato do PL.

— E quem é Marcel é Sanderson — responde o candidato do Novo, em um jogral destinado a convencer o eleitor a evitar o voto útil para a segunda vaga no Senado.

Cortes

Mesmo em pré-campanha, nenhum dos oito candidatos ao Senado no RS se furta de usar e abusar dos chamados cortes nas redes sociais. Aproveitam manifestações em debates, painéis e atos políticos para gerar vídeos curtos, com o trecho que mais lhes convém. A estratégia é adotada enquanto as produções não ganham reforço de equipes e marqueteiros especialistas no horário político em televisão.

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Assim como Rigotto, Manuela D'Ávila (PSOL) e Sanderson devem começar as gravações na próxima semana. O candidato do PL montou, inclusive, um estúdio de rádio e TV no seu diretório e antecipa que deve usar os primeiros programas para se apresentar ao eleitorado.

Com convenção da federação marcada para quinta-feira (30), Milton Cardoso (PSDB) e Renato Jaguarão (Cidadania) aguardam pela confirmação das candidaturas para dar início ao planejamento de como aproveitarão os poucos segundos que terão na televisão para divulgar suas ideias.

Fecha a lista Frederico Antunes (PSD), que também não começou as gravações, mas deve definir ainda nesta semana a agenda de produção.

Tempo de propaganda

A divisão de tempo no horário eleitoral gratuito será confirmada oficialmente pelo TSE até o dia 4 de agosto. Levantamento feito por GZH, levando em conta as regras da Justiça Eleitoral, mostra como deve ficar a divisão.