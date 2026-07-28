Caiado volta ao RS no domingo para a convenção estadual do PSD

Duas semanas depois de ter feito um roteiro pelo interior do Rio Grande do Sul, o candidato do PSD a presidente, Ronaldo Caiado, retorna ao Estado no próximo domingo (2) para acompanhar a convenção que confirmará Ernani Polo como candidato a vice-governador de Gabriel Souza, e Frederico Antunes na disputa por uma das cadeiras do Senado.
A convenção começa às 8h30min, no Teatro Dante Barone, na Assembleia Legislativa. Caiado chega às 10h45min, acompanhado do presidente do PSD, Gilberto Kassab, do governador Eduardo Leite e dos integrantes da chapa majoritária. Ao meio-dia, o candidato a presidente dará entrevista coletiva.
A convenção também vai homologar a lista de candidatos a deputado estadual e federal. Serão 40 candidatos à Assembleia Legislativa e 32 a deputado federal.