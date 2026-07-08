Caiado tenta reforçar palanque no RS com passagem pelo Interior

Ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado é pré-candidato à Presidência pelo PSD. Gabriel Pinheiro / CNI / Divulgação

Pré-candidato à Presidência, Ronaldo Caiado (PSD) virá ao Rio Grande do Sul na próxima semana para a segunda edição do evento O Brasil do Futuro, em Passo Fundo. Promovido pela Atitus Educação, o evento reunirá comerciantes e empresários que integram o Comitê de Entidades Empresariais do município para que ouçam as ideias e propostas do presidenciável.

A reunião-almoço está marcada para o dia 16 de julho, a partir das 12h, no Clube Comercial de Passo Fundo. A primeira edição foi em abril, quando o convidado foi o pré-candidato do Novo à Presidência, Romeu Zema.

Caiado deverá estar acompanhado do vice-governador, Gabriel Souza (MDB), que concorrerá para assumir o Palácio Piratini em 2027, além de outros representantes da chapa, como Ernani Polo e Frederico Antunes, ambos do PSD.