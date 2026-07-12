Bolsonaro confirma Flávio como candidato e seu "porta-voz", e adversário ironiza

Flávio fala a apoiadores durante manifestação no Rio de Janeiro em agosto de 2025. FAUSTO MAIA / Thenews2

Após o racha na família Bolsonaro, com direito ao vídeo de Michelle relatando que se sentiu humilhada pelos irmãos Flávio e Eduardo, o patriarca assinou uma carta tentando colocar panos quentes na situação. Da sua casa em Brasília, onde cumpre prisão domiciliar, Jair Bolsonaro afirmou que o momento é de "deixarmos de lado as possíveis diferenças" e reforçou que seu pré-candidato à Presidência é Flávio Bolsonaro, afastando as especulações de que a esposa poderia assumir a campanha do PL.

O conteúdo da "carta aos brasileiros" foi divulgado por Flávio nas redes sociais, no início da tarde de sábado (11). O filho mais velho dos Bolsonaro publicou foto do documento, escrito à mão pelo pai, e também o conteúdo em transmissão ao vivo.

"O momento é de arregaçar as mangas, deixarmos de lado as possíveis diferenças, e cada um se empenhar pelo nosso pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro, a melhor opção para livrarmos o Brasil da corrupção, da violência e empobrecimento. Meu pré-candidato, creio o seu também, meu porta-voz no qual confio para resgatar o Brasil e nos conduzir para a paz e a prosperidade", diz trecho.

Cerca de duas horas depois, o adversário na corrida presidencial e até então aliado da família, Ronaldo Caiado (PSD), ironizou a carta:

"Flávio Bolsonaro, 45 anos, leu uma carta do pai ao vivo pra dizer que tá pronto pra ser presidente. É isso…", escreveu o ex-governador de Goiás no seu perfil do X.

"Porque um candidato à Presidência precisa provar que decide sozinho nos momentos mais duros. O eleitor não quer um presidente que precise de aval constante de outra liderança; quer alguém capaz de conduzir o país por conta própria. Pense numa crise envolvendo Venezuela, Bolívia ou Argentina. Nesse momento, ninguém pode ter dúvida sobre quem manda, muito menos imaginar que o presidente precisa primeiro ouvir alguém antes de agir. Esse contraste entre autonomia e dependência pode virar um eixo central do debate. Porque, numa eleição presidencial, liderança não se herda, se demonstra", completou Caiado, em segundo post na rede social.

Em entrevista a jornalistas em São Paulo, já à noite, Caiado reconheceu a força política de Jair Bolsonaro, a quem não pretendia criticar nas suas manifestações, mas considerou a carta como um "sinal de extrema fragilidade na campanha" de Flávio.